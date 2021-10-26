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樂當銀髮族／實惠好選擇 活動屋售價僅獨立屋1/5

記者楊青╱洛杉磯報導
這種為銀髮族量身定做的活動屋社區住家都是年長者，外來訪客常駐以三天為限，以保護社區的安全和安靜。（記者楊青／攝影）
這種為銀髮族量身定做的活動屋社區住家都是年長者，外來訪客常駐以三天為限，以保護社區的安全和安靜。（記者楊青／攝影）

活動房屋（mobile home）也稱為公園房、拖車房、房屋拖車、靜態大篷車等，是一種在工廠內預製結構，然後通過拖車運到現場並固定在永久連接的底盤上的一種簡易房屋，可用作永久住所，或度假或臨時住所。這種住所通常永久或半永久地留在一個地方，但可以移動，並且可能因法律原因不時被要求移動。

美國的活動房屋經濟實惠，是人們購買活動房屋的主要原因。尤其是近年全美大都會房價高漲，活動房屋市場更加活絡，通常只用獨立屋售價五分之一甚至更少的錢，就可以購買到相同面積的活動房屋。而活動房屋通常在拖車公園自成一體，允許出租的區域允許房主租用空間放置活動房屋。除了提供空間外，社區還經常提供基本公用設施，例如水、下水道、電力或天然氣以及其他便利設施，例如割草、垃圾清除、社區房間、游泳池和遊樂場。

數據顯示，目前全美有超過3萬8000個活動房屋公園，可以容納從五個到1000多不等的活動房屋，其中不少活動房屋區是為55歲的年長者量身定做，入住居民的年齡，社區的安全等都有一定的要求。

除了經濟實惠，活動房屋的屋主不擁有土地，房屋折舊較快以及在一些自然災害較為頻繁地區可能面臨較高的安全風險，都是讓人購買活動房屋較為謹慎的主要原因。不過近年活動房屋的建築材料標準提高，大多數活動房屋的安全係數上升，折舊率降低。

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