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樂當銀髮族／老年行動不便 政府掏錢顧老伴 安全待在家

記者楊青／洛杉磯報導
看護陪伴坐輪椅的老人，居家支持服務可向政府申請。（本報檔案照）
看護陪伴坐輪椅的老人，居家支持服務可向政府申請。（本報檔案照）

五年前，阿蘇薩85歲的張先生順利申請到加州政府的居家支持服務（In-Home Supportive Services），年過六旬的張太太「才大媽」同時成為政府居家支持服務執行人員，照顧自己的先生。五年後的今天，這對年齡加起來逾150歲的老夫妻康健安樂，張太太因照顧先生而付出的時間和勞力，政府每個月給予1000元薪資補助。

張先生和太太在南加州的華文媒體工作大半輩子，退休後張先生身體健康，但因為年老行動不便，平常居家和日常採買全靠太太張羅。

每日最多 可申請4小時

「我們經朋友介紹向政府提出申請後，要求符合三個標準」，張太太表示，她當時通過蒙特利公園的華埠服務中心的免費幫助，填寫40多頁的各種表格，除了提交先生的醫師報告和她的體檢報告外，洛杉磯縣政府社工人員會親自來家訪評估，確定張先生確實行動不便需要人照顧，而且確定每天需要幫助和照顧的時間。從申請到批准，前後四個月左右。張先生最後每天獲得兩個小時的服務（數年後增加到每天兩個半小時）。據她瞭解最多可以申請四小時，如果申請人認為時間不夠，或老人身體狀況發生變化可以申訴，要求更多時間。

作為加州政府為65歲以上符合條件的老年人、盲人和殘疾人提供居家幫助，而量身定製的一項福利計劃，居家支持服務目的是讓沒有特殊醫療照顧的年長者，能夠安全地留在自己家中生活，延長年長者健康周期，減少政府在老年醫療和救治上開支。統計到2021年，加州居家支持服務人員超過52萬人，接受照顧的年長者超過60萬500人。

張太太說，社工人員來家中探訪，明察秋毫，問題也事無巨細，比如會看家中夠不夠寬敞，是否適合老人居住，清潔衛生情況，政府發給老人的輪椅有沒有使用，護工有沒有帶他走路，在老人搆得著的地方有沒有放置一些食品以備應急等等。此外，如果護工是老人家庭外人員，還要求不能食用老人的任何食品，不能和老人共餐；老人用餐時，護工應利用時間去洗衣服，打掃衛生，倒垃圾等等。

自家人照顧也得先調查

每年不定期的探訪，社工也會問張先生是否被虐待；平常是否看書看報等等，以確定老人生活平安，身心健康。張太太方面，社工人員則通過她的駕駛執照和健康報告，確定她有開車和照顧先生的能力，並且沒有犯罪紀錄。

張太太表示，過去五年來一直照顧先生，遇到的最大挑戰是自己遠在台灣的年邁母親也需要探訪和照顧。按照加州政府規定，居家支持服務的被照顧人不宜長期離開住家，以最大程度降低其離開熟悉的生活環境，健康狀況發生意外的可能性，違規者將被取消福利，重新申請審核。而老人的護工和照顧人請假離開加州最長為28天。

所以每次回台灣探望90多歲的母親都是快去快回，張太太表示，期間她先生由替代護工照顧，而她必須在28天内趕回洛杉磯，且請假期間無薪。她每兩周都需用電腦填寫工作時間表，所有情況都如實填寫。

「我兒子常常笑說，美國給老人的福利真是太好了」，張太太表示，這些年她和她的先生都深深感受到這一點。她認為，每個人在允許範圍都不要錯失這些機會，但也千萬不要欺騙政府謀取福利。

加州 福利 台灣

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