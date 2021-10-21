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南加9月房價新高 漲幅縮小

編譯組／綜合報導
南加房市，價格再創新高，但成交量縮。(Unsplash網頁）
南加房市，價格再創新高，但成交量縮。(Unsplash網頁）

南加六縣的房屋中位價9月再創新高，較8月成增加1.3%、達到68萬8500元。雖然與2020年9月相比，中位價仍然增加了12.9%，但是漲幅卻是2021年1月以來最小的一次，同時成交量幾乎沒有增加，只比去年同期增加了0.6%。

新冠疫情爆發以來，房市就一直燒滾滾，除了經濟能力更穩的千禧世代想買人生中的第一間房，還有希望在疫情居家隔離下，換購更大房舍的有屋者，因此今年第二季的購屋者，有23%的人付得起20%的頭期款，兩倍於2007年的11%。但是這些力道近來卻顯得越來越無力，因為房地產仲介說，買家已經開始厭倦無止無盡的競標拚搏了。另外，分析師也指出，薪水漲幅跟不上房價也是原因之一，今年初以來房價幾乎漲了快20%。

 雖然某些仲介仍然看好房市後勁，認為現在仍是賣方市場，因為想要購屋者之多前所未見，但是警訊之一已然出現，9月的成交件數是2020年6月以來的新低，增幅也是最小的一次。而且專家認為，今年以來的購屋意願，很大一部分是來自於房貸利率極低，如果回漲到4.5%左右，買方開價至少會跌個10%至15%，因為他們就是出不起這麼高的價錢。

房地美（Freddie Mac）上周的30年期房貸固定利率為3.05%，專家認為，短期內調漲的機會不高，代表房價仍會維持高峰一段時間，但是增幅不會再像之前一樣兇猛。地產公司CoreLogic認為，2022年8月的住宅價格應該只會年增1.6%。

以南加六縣來看，雖然房價都創下新高，但是成交量減少，甚至比去年還低：洛杉磯縣中位價年增12%，達到79萬5000元，成交增加6.2%；橙縣中位價年增13.4%，為89萬，但成交年減7.8%；河濱縣中位價年增18%來到52萬7000元，成交量增加3.2%；聖伯納汀諾縣中位價增加16.8%，至46萬3000元，成交增加1.5%；聖地牙哥縣中位價成長13.8%達74萬，銷量縮減3.9%；范杜拉縣中位價增加9%至72萬5000元，但銷量減少2.3%。

房價 疫情 南加

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