洛縣仇亞犯罪暴增76% 九一一後最多

一位少年當街無端將一位亞裔老人推倒在地。(本報資料圖)

洛杉磯 縣人際關係委員會 (LACCHR) 20日發布2020年洛杉磯縣反亞裔仇恨犯罪 報告(Special report on anti-Asian hate crime in LA County in 2020)。自1980年以來,LACCHR 收集和報告執法機構、教育機構和社區組織提交的仇恨犯罪數據。報告顯示,反亞裔仇恨犯罪事件從2019年的25起至2020年的44起,一年暴升76%,這是自 2001年九一一事件以來報告的反亞裔仇恨犯罪數量最多的一次。

洛杉磯縣民眾在市府廣場集會,抗議攻擊亞太裔的仇恨犯罪。(讀者提供)

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲(Hilda L. Solis)指出,雖然政府發起創新的「洛杉磯抵制仇恨」(LA vs. Hate)運動,但2020年反亞裔仇恨犯罪報告表明還有很多工作要做。她的第一選區是許多亞太裔居民的家園。 令人不安的是,亞太裔(AAPI)社區繼續成為歧視目標。政府必須確保洛縣是一個讓每個人都可以無所畏懼地做自己的地方。

特定的亞裔民族和族群是仇恨攻擊目標。大多數誹謗是針對華人的,但也發生了反日和反印度人的仇恨犯罪,受害者中有韓國人、台灣人、越南人和南亞人等。

在其中的十起反亞裔仇恨犯罪 (23%) 中,嫌疑人明確將新冠( COVID-19) 歸咎於受害者。與前幾年相比,2019 年(76%)和2020年(77%)發生與仇恨相關的暴力事件頻率更高。

受害者的中位年齡從30歲上升到41歲,半數受害者超過40歲,其中包括兩名老年人。2019年,沒有40歲以上仇恨犯罪的受害者。與前一年相比,反亞裔仇恨犯罪的女性受害人數增加兩倍,占所有受害者的近一半。

在2020年已知的攻擊亞裔的仇恨犯罪案件中,作案嫌犯中,白人占42%,其次是拉丁裔36%,以及非裔19%。

洛縣人際委員會主席 Guadalupe Montaño 說,當前大流行期間亞裔成為替罪羊是黑暗歷史的一部分,之前包括 1871年洛杉磯唐人街大屠殺、1882年排華法案和二戰期間對日裔的大規模監禁,以及出於種族動機的謀殺,包括1982年陳果仁(Vincent Chin)和1999年白人至上主義者在洛杉磯殺害了菲律賓裔郵差Joseph Ileto。他指出,前總統一再將新冠( COVID-19 )稱為「中國病毒」和「功夫流感」,為仇恨事件煽風點火。

LACCHR 執行主任戶間(Robin Toma)指出,最後一項發現特別重要,與可能從社交媒體帖子和新聞報導中的視頻中得出的印象相反,這些印象只占實際仇恨犯罪的一小部分,委員會的報告表明,犯下反亞裔仇恨犯罪的嫌疑人的族裔背景更加多樣化 。

為了應對仇恨增加,洛杉磯縣政委員會指示LACCHR 制定一項預防和應對該縣仇恨事件的舉措,推出了「L.A. 抵制仇恨」倡議案,旨在授權洛縣所有居民團結起來,反對、報告和抵制仇恨犯罪。該項目包括三個部分:一,社區推動的公眾參與活動,以鼓勵居民和組織聯合起來反對和舉報仇恨行為; 二,設立一條政府211熱線,報告仇恨行為和向仇恨受害者提供援助; 三,提供仇恨預防和快速反應服務的社區機構網絡。