洛縣仇亞犯罪暴增76% 九一一後最多

一位少年當街無端將一位亞裔老人推倒在地。（本報資料圖）

洛杉磯 縣人際關係委員會 (LACCHR) 20日發布2020年洛杉磯縣反亞裔仇恨犯罪 報告（Special report on anti-Asian hate crime in LA County in 2020）。自1980年以來，LACCHR 收集和報告執法機構、教育機構和社區組織提交的仇恨犯罪數據。報告顯示，反亞裔仇恨犯罪事件從2019年的25起至2020年的44起，一年暴升76%，這是自 2001年九一一事件以來報告的反亞裔仇恨犯罪數量最多的一次。

洛杉磯縣民眾在市府廣場集會，抗議攻擊亞太裔的仇恨犯罪。（讀者提供）

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）指出，雖然政府發起創新的「洛杉磯抵制仇恨」（LA vs. Hate）運動，但2020年反亞裔仇恨犯罪報告表明還有很多工作要做。她的第一選區是許多亞太裔居民的家園。 令人不安的是，亞太裔（AAPI）社區繼續成為歧視目標。政府必須確保洛縣是一個讓每個人都可以無所畏懼地做自己的地方。

特定的亞裔民族和族群是仇恨攻擊目標。大多數誹謗是針對華人的，但也發生了反日和反印度人的仇恨犯罪，受害者中有韓國人、台灣人、越南人和南亞人等。

在其中的十起反亞裔仇恨犯罪 (23%) 中，嫌疑人明確將新冠（ COVID-19） 歸咎於受害者。與前幾年相比，2019 年（76%）和2020年（77%）發生與仇恨相關的暴力事件頻率更高。

受害者的中位年齡從30歲上升到41歲，半數受害者超過40歲，其中包括兩名老年人。2019年，沒有40歲以上仇恨犯罪的受害者。與前一年相比，反亞裔仇恨犯罪的女性受害人數增加兩倍，占所有受害者的近一半。

在2020年已知的攻擊亞裔的仇恨犯罪案件中，作案嫌犯中，白人占42%，其次是拉丁裔36%，以及非裔19%。

洛縣人際委員會主席 Guadalupe Montaño 說，當前大流行期間亞裔成為替罪羊是黑暗歷史的一部分，之前包括 1871年洛杉磯唐人街大屠殺、1882年排華法案和二戰期間對日裔的大規模監禁，以及出於種族動機的謀殺，包括1982年陳果仁（Vincent Chin）和1999年白人至上主義者在洛杉磯殺害了菲律賓裔郵差Joseph Ileto。他指出，前總統一再將新冠（ COVID-19 ）稱為「中國病毒」和「功夫流感」，為仇恨事件煽風點火。

LACCHR 執行主任戶間（Robin Toma）指出，最後一項發現特別重要，與可能從社交媒體帖子和新聞報導中的視頻中得出的印象相反，這些印象只占實際仇恨犯罪的一小部分，委員會的報告表明，犯下反亞裔仇恨犯罪的嫌疑人的族裔背景更加多樣化 。

為了應對仇恨增加，洛杉磯縣政委員會指示LACCHR 制定一項預防和應對該縣仇恨事件的舉措，推出了「L.A. 抵制仇恨」倡議案，旨在授權洛縣所有居民團結起來，反對、報告和抵制仇恨犯罪。該項目包括三個部分：一，社區推動的公眾參與活動，以鼓勵居民和組織聯合起來反對和舉報仇恨行為； 二，設立一條政府211熱線，報告仇恨行為和向仇恨受害者提供援助； 三，提供仇恨預防和快速反應服務的社區機構網絡。