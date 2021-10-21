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加州乾旱緊急狀態 南加州各縣全列入

洛杉磯訊
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）

由於節水工作持續不足，州長紐森19日在全州範圍延長了乾旱緊急狀態聲明，增加了之前被排除在外的八個縣，包括整個南加州

紐森在聲明中說，「由於美國西部可能面臨第三年的乾旱，加州民眾必須加倍努力，盡一切可能節約用水」，「通過歷史性投資和緊急行動，加州正在著手保護我們的社區、企業和生態系統免受乾旱緊急情況的直接影響，同時建立長期的水資源恢復能力，以幫助應對讓乾旱更常見和嚴重的氣候變化影響的挑戰」。

擴大後的聲明將緊急狀態擴大到之前被排除在外的八個縣，包括洛杉磯、橙縣、河濱、聖地牙哥、聖伯納汀諾、范杜拉、帝國和舊金山等縣。緊急聲明要求當地供水單位實施缺水應急預案，因地制宜，為可能再次出現旱年做好準備。

當最初的聲明於7月發布時，紐森只是呼籲加州人自願將用水量比去年的水平低15%。然而，最新的州數據顯示，8月城市用水量僅減少5%。他敦促居民限制戶外澆水，盡可能在戶外再利用水，縮短淋浴時間，只有在洗碗機和洗衣機滿時才運行。如果全州用水量減少15%將節省85萬畝呎（acre-feet）的水，足以供應超過170萬戶家庭一年的用水量。

加州 紐森 緊急狀態

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