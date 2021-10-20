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洛縣護理機構 確診一個月以來趨緩

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，公衛局繼續與縣域各護理機構配合，保證符合資格居民及工作人員接種第三劑加強疫苗。（本報檔案照）
洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，公衛局繼續與縣域各護理機構配合，保證符合資格居民及工作人員接種第三劑加強疫苗。（本報檔案照）

據洛杉磯縣公共衛生局19日發布消息，新冠（COVID-19）病毒在當地社區傳播繼續放緩，洛縣專業護理機構居民及職員中發生感染病例也在持續減少，從9月初一周增加63例，減少到10月初一周增加49例。全縣19日當天新增感染825例，死亡26例。自疫情爆發至今，洛縣總計死亡2萬6440多例，感染總計超過147萬9420例。

在專業護理機構新增感染49例中，18例屬受護理居民，31例來自護理工作人員，其中完全接種疫苗感染者占57%。據最新資訊，護理機構工作人員完全接種疫苗比例是94%，居民接種比例是89%。在19日洛縣新增感染死亡26例中，十例年齡超過80歲，八人年齡65至79歲，四例在50至64歲，四例在30至49歲。

據統計，目前洛縣醫院有COVID-19入院感染患者632例，其中加護病房（ICU）患者佔29%。至今有近891萬1000人接受測試，感染病毒比例是15%。19日檢測COVID-19陽性比率是0.9%。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，公衛局繼續與縣域各護理機構配合，保證符合資格居民及工作人員接種第三劑加強疫苗。一旦FDA建議獲得最終確定，莫德納、嬌生加強劑獲CDC肯定，年長者及有基礎病居民應盡快接種。尤其是那些在感染風險環境工作者，應確保完全接種疫苗降低感染風險。

據最新統計，洛縣12歲以上符合接種資格居民中，至少接種一劑疫苗比例是79%，完全接種比例是70%。在全縣居民1030萬人中，包括未符合接種資格者，至少接種一劑疫苗比例是68%，完全接種疫苗比例是60%。

疫苗 洛縣 工作

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