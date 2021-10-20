中餐廳老闆曾確診 「身邊20%朋友都有感染史」

華人餐廳老闆曾感染新冠，並稱身邊兩成以上朋友有感染史。（unsplash.com）

華人鄭先生在洛杉磯經營餐廳多年，他近日分享自己感染新冠的經歷，並稱認識的餐飲業朋友中，有兩成以上都有感染史。痊癒後的鄭先生認為，面對新冠不必談虎色變，除積極防護、接種疫苗 外，即便感染了也要用積極心態面對，因為絕大部分人都能恢復健康。

鄭先生去年12月14日出現感染症狀，「突然間我覺得忽冷忽熱，每隔20分鐘毛孔收縮一次，感覺很冷，我以為感冒了，也沒當回事。」最初，鄭先生並沒有意識到已感染新冠病毒，接下來幾天他也沒有與家人隔離，仍舊正常生活。

「四、五天後，我發現失去味覺，吃飯沒有味道，又連續幾天拉肚子，一直打寒顫，但沒有發燒。」鄭先生說，他直到失去味覺時，才覺得自己可能中招了，「失去味覺並不是嚐不到任何味道，我平日最愛喝可樂，但可樂的甜味突然沒有了，只剩一股酸酸的臭味。」

緊接著，鄭先生發現嗅覺也在發生改變，「我聞到的味道怪怪的，類似清理廚房時臭油的味道」，正常的嗅覺、味覺功能都在慢慢喪失，鄭先生這才開始與家人隔離，同時趕緊去做病毒檢測 ，檢查結果是陽性，但朝夕相處的妻子、兩個孩子卻都顯示陰性。

確認自己已感染新冠病毒，鄭先生就在房間內單獨隔離了三周。他說，一周後症狀開始慢慢減輕，味覺、嗅覺恢復七、八成，三周後，他再次檢測病毒，結果顯示陰性，痊癒後的鄭先生表示自己沒有任何後遺症。

關於如何感染新冠，鄭先生心存疑慮，因為自去年3月新冠疫情爆發以來，他一直在餐廳與客人零距離接觸，直到去年11月政府要求所有餐廳關閉堂吃，「我此前八個月一直在店裡卻沒被感染，反而歇業後去了超市六、七次，突然就感染了，那段時間除了超市我哪兒都沒去過，去時也戴口罩 、手套，能做的防護都做了，但還是中招。」

鄭先生說，從他的感染經歷看，他覺得新冠病毒有些防不勝防。不過親歷疾病後，他覺得新冠沒有那麼可怕，並稱很多餐飲業的朋友都有感染經歷。「我認識的朋友有100多人，知道的就有二、三十人曾感染過，但基本都是一周後恢復大半。症狀與我相似，拉肚子、忽冷忽熱，一些症狀輕的連味覺、嗅覺也沒有影響。我認識人中最嚴重的病例，60歲左右，當時呼吸困難，但住院兩天就出院了。」

鄭先生表示，很多人將感染新冠和死亡畫等號，對新冠談虎色變，「我身邊很多華人都這樣，感覺一旦感染就離死亡不遠了，這樣的心態不大好，嚴重影響正常的日常生活，太多的負面新聞讓大家戰戰兢兢。」

鄭先生說他想通過自己的經歷告訴大家，正常的防護是必要的，比如戴口罩、勤洗手、打疫苗。但也不用太害怕，就算感染了，也要用積極的心態去面對，「心態好身體恢復也快，如果一直很害怕，心理壓力很大，反而對健康更不好。 」