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加州成為全美唯一中度感染地區 染疫致死率也最低

編譯組／綜合報導
CDC最新統計顯示，加州的新冠感染風險已經降為中度的黃色。（ABC）
CDC最新統計顯示，加州的新冠感染風險已經降為中度的黃色。（ABC）

聯邦疾管中心（CDC）對新冠疫情的標示，黃色代表感染風險中度（moderate），過去七天內每10萬人新增案例10至50人，顯著（substantial）為橘色，高度（high）則為紅色。CDC最新通報顯示，在美國各州與屬地中，只有加州與兩個屬地列為中度黃色，其他地方不是橙就是紅。

ABC電視台報導指出，加州傳染風險能夠降為中度，應該歸功於嚴格的口罩令與接種令。另外，加州因為新冠致死的比例也是全美最低，過去7天每10萬人僅0.2人死亡，不過因為加州人口眾多，累積死亡人數已達7萬人。

44個州與屬地仍被CDC列為紅色的高度傳染風險，且過去七天內新增案例還在增加。八個州與屬地的風險降為橙色明顯。加州與兩個屬地波多黎各、北馬里亞納群島的風險則降為黃色中度。

加州之內，南加各縣的新增案例降低最多，洛杉磯、橙縣、范杜拉、河濱、聖伯納汀諾5縣，現在已經由紅色的高度，降為顯著的橙色。中部與灣區各縣則降到疫情爆發以來的最低點，蒙特利、阿拉米達、馬林、聖馬刁四縣進入中度黃色。

加州整體的新增案例為每10萬人34.4人，與9月相比，當時還為10萬人95例。其他各州就不太好了，密西西比以西的各州，每10萬人新增案例都超過100人，愛達荷、蒙大拿、北達科他更高到每10萬人新增400例。

 

加州 CDC 疫情

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