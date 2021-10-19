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華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

記者邵敏╱洛杉磯報導
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

洛杉磯一名華女狀告前雇主，以性騷擾、性侵害、報復性開除、非法解雇等多項罪名提起訴訟，並要求雇主賠償上百萬損失費，日前這宗長達近三年的官司終於塵埃落定，雇主全勝，分文未付。但是，敗訴的女員工仍可上訴。

據受理此案的華裔律師王婧指出，案件最初發生在2018年，洛杉磯一家華人公司的雇主（以下稱A先生），與女員工（以下稱B女士）維持了一段時間不長的兩性關係，2018年年底兩人關係破裂，B女士離開公司並狀告雇主。

B女士在庭審中陳述自己的觀點，她表示最初兩人發生性關係出於自願，此後B女士希望與雇主確定戀愛關係，但進展並不如她所願，A先生曾威脅她，「是不是不想要這份工作了」，後來兩人關係破裂，按照B女士的說法，雇主因此報復性開除了她。

A先生承認雙方之間的兩性關係，但表示並非男女朋友，A先生認為，自兩人發生性關係後，B女士工作表現非常不好，跟同事也不友好相處，遭來不少同事投訴。按照A先生的說法，B女士曾想利用與自己的關係開除一名同事，但他不同意，B女士當時稱，「如果你不開除這名員工，那我就不來上班了。 」A先生緊接著回答，「你不想來上班就別來。 」

對於這個細節，雙方各執一詞，律師王婧指出，這也是本案關鍵的爭議點，原告認為自己是被報復性開除，被告認為是女員工主動離職。

2018年底，B女士離開公司後狀告雇主，她以性別歧視、性騷擾、性侵害、報復性開除、非法解僱、精神損害等多項罪名提起訴訟，要求雇主提供實際損失、精神損失賠償金50萬，並要求懲罰性賠償，共計百萬賠償金。

此案自2018年開始受理，後因新冠疫情爆發，一再推遲庭審時間，最近幾個月又重新進入庭審階段。王婧律師代表雇主一方據理力爭，她表示，找到女員工證詞中的邏輯矛盾跟漏洞，日前12名陪審員最終宣判庭審結果，所有八項針對雇主的起訴全部無效，雇主一分錢都不用賠償。

王婧說，勞工訴訟在美國非常普遍，一般雇主和員工發生性關係，人們就會聯想到性騷擾，「但在本案中，我們力求向陪審團解釋，原被告之間發生性關係並不代表性騷擾，他們是自然發生性關係，法律並沒有禁止這樣的關係，並非發生關係就要承擔法律責任。」

美國勞工法規定，勞工訴訟的原被告雙方都需提供證據，僱員屬於出示證據的弱勢方，雇主屬於強勢方，當強勢方無法提供更多證據證明自己的行為時，其證據通常會被視為相對較弱。基於這樣的法律設定，勞工訴訟中的證據傾向性都會相對偏袒僱員。

王婧表示，在以往因男女關係引發的勞工糾紛案件中，雇主為了息事寧人，就願意賠償，法庭通常也會站在雇員一邊，判雇主輸。但此案的原被告雙方陳述反差很大，雇員提供不了真正的證據證明自己的訴求，因此敗訴。但在60天之內，本案敗訴的女員工仍有權利上訴。

洛杉磯華人因男女關係引發勞工糾紛。（unsplash.com）
洛杉磯華人因男女關係引發勞工糾紛。（unsplash.com）

性騷擾 勞工 美國

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