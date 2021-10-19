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加州正處百年最乾旱 冬季恐面臨限制用水

編譯組╱綜合報導
今年是加州百年以來最乾旱的一年。（Western Regional Climate Center）
今年是加州百年以來最乾旱的一年。（Western Regional Climate Center）

歷經極端熱浪和乾旱，數據顯示，今年是加州百年以來最乾旱的一年，專家擔心，未來12個月恐更糟。

洛杉磯時報報導，西部區域氣候中心（Western Regional Climate Center）將每個測雨站點報告的平均降水量，計算出2021年加州降水或雪量為11.87吋，這是專家認為加州一年平均水量23.58吋的一半。

近年來的乾旱，再次引發民眾對供水系統的擔憂。因為水庫枯竭，加州58個縣中的50縣已發出緊急乾旱公告。州長紐森（Gavin Newsom）呼籲加州人自願減少15%用水量。官員稱，若今年冬季持續乾旱，可能將實施強制用水限制。

透過美國乾旱監測地圖（U.S. Drought Monitor），加州87%以上地區正歷經極端或異常乾旱，其中近一半屬於最嚴重級別。

雨水減少意味著水量減少，尤其是在科羅拉多河等南加州重要的水資源地區。

專家說，內華達州的米德湖（Lake Mead）是洛杉磯與西部主要水源，自2000年以來水位一直下降。西部地區氣候中心氣象學家Daniel McEvoy說，即使迎來降雨年，「米德湖水位都不見得會增加。」

除兩個加州主要水庫外，其餘水庫都低於蓄水水平。該州第二大奧羅維爾湖（Lake Oroville）水位處於歷史新低。最大的沙斯塔水庫（Lake Shasta），水位也非常低。

與1977乾旱年不同的是，氣候變遷加劇乾旱的影響。根據聯邦與海洋大氣管理局（NOAA）近期一項研究，溫度上升，水蒸發與積雪融化的速度較往年快得多。今年是加州紀錄上最熱的夏天，極端炎熱使這片土地變得更加乾燥。

隨著新的水年開始，加州可能有更多類似情況。NOAA 14日報導，反聖嬰（La Niña，又稱聖妞）現象，通常會給加州和西部地區帶來乾燥的冬季，如今該現象已在太平洋地區現蹤。

NOAA氣候學家預測目前乾旱將持續至2022年，甚至可能更長。儘管加州最終仍會變得潮濕，但專家說，這需另一個極端天氣變化，才可能使加州恢復正常。

加州水資源局（Department of Water Resources）經理瓊斯（Jeanine Jones）說，該州需平均降水量的140%才能重置地下水。

各地降水量都不相同。乾燥的南加州氣候與潮濕多雨的內華達山脈也不相同。美國國家航空暨太空總署（NASA）專家說，每年加州四分之三降雨集中在加州北部和中部，主要是塞拉山脈（Sierra）。

然而南加州年降水量變化率在美國是最高的，這意味著任何一年都可能從潮濕到乾燥，「極端變得更加極端。」

加州 美國 南加

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