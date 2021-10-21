樂當銀髮族／時間銀行 服務今天、享受明天

老人中心貫穿全年的各種集體活動聚會，相互取暖。（記者楊青／攝影）

時間貨幣 （Time-based currency）和時間銀行（Timebank）的概念，在經過將近兩個世紀的演變之後，正日益成為嬰兒潮銀髮族幸福養老的秘訣之一，即便年邁清寒，即便獨身一人，依然可以透過年輕和中年甚至準老年時服務社會和他人的時間積累，獲得豐厚回饋，安享晚年。

可以追溯到19世紀初（1827-1830 年）美國 最原始的辛辛那提「時間貨幣（Time-based currency）」，在1980年代由美籍倫敦經濟學院資深研究員埃德加．卡恩（Edgar S. Cahn）推陳出新為「時間銀行」，志願者採取「時間儲蓄」方式，將參與公益服務的時間存進時間銀行，當自己遭遇困難或年老時可以從中支取「被服務時間」，成為近年銀髮族「服務今天，享受明天」的養老理念。

時間銀行不是一個慈善組織，而是供與求之間的橋樑。參加時間銀行的人不需付出一分錢，只需將自己服務時間存入時間銀行，累計成支票。成為時間銀行成員後，其為別人提供服務和幫助的時間，將來可以得到別人的幫助和服務。

目前，包括美國、德國、瑞士、日本、中國大陸、台灣等北美、歐洲和亞洲34個國家和地區，都在不同程度的使用這一系統，僅在美國就有500個社區、英國有至少300個社區採用這種互助性的養老方式。每個參加者工作的時間或接受服務的時間，都按小時由電腦記錄下來，在需要時拿出自己的時間和其他成員交換服務，既解決了一時的困難，又彼此聯絡了感情，克服了現代社會人們互不往來的缺陷。尤其是那些清寒老人，或由於重建家庭面對養老困難，或對公共服務越來越失望的老人來說，這種方式備受青睞。

雖然2012年才開始大力打造時間銀行的養老理念，人口稀少且老齡化嚴重的瑞士，近年卻超越美國，成為全球時間銀行養老的領頭羊，目標是盡可能讓老年人在家自主生活，老人可以得到協助與陪伴，心理也能獲得寄託，最重要的是可以減輕退休 人與政府的財政壓力。服務者一般限定為60歲以上的退休人士，而被服務者為80歲以上的老人。服務者提供老人看醫師、去墓地 、陪伴購物等駕駛和護送服務，陪伴做飯和吃飯，提供寄信、協助通信、填寫表格、電腦使用等文書處理協助，幫助熨燙、洗滌、整理床鋪、丟垃圾等家事，陪伴旅遊、遊戲、朗讀、喝咖啡、參觀文化活動，幫忙小型園藝、鏟雪、修房等等，深受銀髮族歡迎。