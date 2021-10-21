樂當銀髮族／美式養老 量體裁衣 多層面照顧

看中文報紙和玩手機，不少華裔老人白天的日常。一些療養院或日間健保中心專門提供世界日報，是老人的精神食糧。（記者楊青／攝影）

現代生活的快節奏與現代養老設施的進一步完善，使得嬰兒潮銀髮族呈現出更爲多元的養老方式，遍地開花的日間健保中心，規模不斷壯大的民間長青組織，愈來愈多的抱團養老社區，日常的結伴出遊和娛樂，還有終身學習的努力空間，銀髮族的養老生活多姿多彩，豐富不遜年輕人。

尤其生活在美國 的華洋銀髮族，比以往更加獨立。耆英健保專家表示，儘管不少在美華人銀髮族依然保持著幾代同堂的傳統，但越來愈多的長者晚年也開始加入獨立養老隊伍，盡量減少對晚輩的依賴，而美國多層面的醫療照顧，使得銀髮族能夠心想事成。

老人公寓

老人公寓，是近年美國銀髮族最常見的獨立居住（Independent living）方式。華興保險耆英健保規劃師Wenny楊表示，這種為身體健康，生活能夠自理的年長者量身訂做的公寓，雖然沒有健保設施，但洗衣房、健身房等設施一應俱全。其中相當部分的老人公寓由政府對低收入 老人給與補助，由與政府有合同的私人機構管理，租金由政府補貼和私人支付共同承擔，因經濟實惠，申請者大排長龍，目前洛杉磯地區等待的時間往往長達五到十年。

位於洛杉磯Huntington Dr.的高檔養老院，設備完善。（本報記者 /攝影）

協助性養老社區

第二種是協助性養老社區（Assistance living，亦稱養老院 ）。通常是為生活無法完全自理的年長者設立，配備有護士或護工幫助照顧年長者的日常生活，除低收入人士，或購買長期照顧保險人士，每個月需交付租金和額外的服務費用資金。

護士照顧療養院

而有專業護士照顧的療養院（Skilled nursing facility），則是銀髮族手術或住院之後的過渡性養老方式。Wenny楊表示，該種療養院有護士和專業護理人員提供全天候護理，在100天之内，聯邦紅卡支付80%的住院和醫療費用，保險公司支付20%；如果超出100天，年長者需要承擔一定的費用。

老人中心貫穿全年的各種集體活動聚會，相互取暖。（記者楊青／攝影）

綜合性養老院

綜合性養老院（Clinical & Translational Research Center ），近年得到愈來愈多銀髮族的喜愛。南加大碩士畢業後專精耆英養老計劃，並考察過南加州各地養老機構的Wenny楊解釋，綜合性養老院包括普通的老人公寓、協助性的年長者社區、療養院和阿兹海默症護理中心等等，宗旨是為年長者提供一站式養老社區，讓年長者長期固定居住，避免頻繁搬遷。比如住在普通老人公寓的年長者，如果突發摔倒，住院後來可回到社區，進入有護工的區域，然後根據其恢復情況回到普通公寓，或進入療養院。該種養老社區費用較高，但也根據其房型或需要的服務費用不同。

阿兹海默症護理中心

第五種為阿兹海默症護理中心，和普通的年長者住宅不同，住戶全部都是失智症的年長者，有專人提供照顧，不能隨便出入，以避免失憶年長者出走，收費依居住條件和需要的服務不同。

居家養老

第六種為居家養老，年長者不用離開自己的家，由專門的護工上門提供穿衣、餵食、洗澡、購買、陪伴就醫等輔助服務，視其保險狀況和身體需要分配服務時間。

位於洛杉磯Huntington Dr.的高檔養老院，環境優雅。（本報記者 /攝影）

養老規劃專家表示，美國的醫療保險不支付年長者的養老住房，但政府根據其收入情況，對低收入年長者有一定比例的補助。多年來的調查顯示，美國的養老院每月租金從1000元左右至8000、9000元甚至上萬元不等。有按月支付的，也有一開始就繳納一萬至數萬元入住費的，但每個月的月租會少一些。在美國住高級的養老院非常貴。以較高檔為例：Studio月租4850元、單人房5700元、兩房6750元；第二人入住，再加1250元。一對夫婦入住，兩房的月租8000元，一年就要9萬6000元，十年下來接近百萬美元，在美養老真的需盡早規畫。