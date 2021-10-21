樂當銀髮族／補充醫保 養老生活無死角

加州的歐爾森(右)在柏克萊的一家養老院，為母親調整身上的毯子。(美聯社)

美國政府對銀髮族的照顧無微不至，但對於非低收入 年長者來說，自己的晚年健保和養老安排依然需要未雨綢繆且對症下藥，確保養老生活無死角。

南加州資深保險經紀林大衛表示，聯邦政府為65歲年長者或不到65歲但殘障或有特別需要的人士提供的聯邦醫療保險 （Medicare），也就是俗稱的紅藍卡，對年長者同時有40季工作 累計點的要求。對於沒有達到40個工作累計點，或來自國外在美工作累計點數不夠的退休人士來說，可通過購買健保的方式為自己提供醫療保障。

林大衛表示，聯邦政府提供的聯邦醫療保險分爲A和B兩種，A管住院，B管門診看病，包括驗血驗尿等。聯邦紅藍卡對符合條件者提供80%的醫療覆蓋，剩下的20%通常通過向私人公司購買Gap健康保險補足，以因應看病和住院的需要。

由於聯邦政府不提供藥物保險（Part D），所以非低收入年長者在購買20%的私人保險時，同時應該購買藥物保險，一個月費用通常在40元左右。

養老機構舉辦和參加各種年長者書畫展，既充實又快樂。（記者楊青／攝影）

65歲以上，在美工作點數累計達到40點或以上，紅藍卡均爲免費。65歲以上，但工作累計在30至39點之間，每月大概要支付259元；累計點數在30點以下，每月支付471元。對於非低收入的紅藍卡持有人來說，每個月需繳付148.5元。林大衛建議，工作累計點數不足的民眾，可以考慮推遲拿卡時間，以避免每月要支付較高費用。

林大衛表示，雖然加州健保局為低收入人士提供白卡，門診和住院免費，但對於非低收入年長者獲得聯邦醫療保險之外的20%的健保空缺，很多人選擇購買PPO，隨時可以看醫師，看病方便，重症不會耽誤。但缺點是費用較高，每個月如果加上藥物（Part D），大概需支付200多元。收入不高，但也不是白卡的民眾，則通常會選擇HMO，費用相對低一些，但看病受到的限制可能多一些。

喜歡唱歌的年長者登臺放聲高歌，自娛娛人。（記者楊青／攝影）

萬一住院，目前聯邦健保只支付20天的費用，從第21天開始，持卡人每天要支付180元左右，而且只能到100天。這段時間的花銷，可由gap保險或其他的附屬保險來支付。