我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

樂當銀髮族／補充醫保 養老生活無死角

記者楊青／洛杉磯報導
加州的歐爾森(右)在柏克萊的一家養老院，為母親調整身上的毯子。(美聯社)
加州的歐爾森(右)在柏克萊的一家養老院，為母親調整身上的毯子。(美聯社)

美國政府對銀髮族的照顧無微不至，但對於非低收入年長者來說，自己的晚年健保和養老安排依然需要未雨綢繆且對症下藥，確保養老生活無死角。

南加州資深保險經紀林大衛表示，聯邦政府為65歲年長者或不到65歲但殘障或有特別需要的人士提供的聯邦醫療保險（Medicare），也就是俗稱的紅藍卡，對年長者同時有40季工作累計點的要求。對於沒有達到40個工作累計點，或來自國外在美工作累計點數不夠的退休人士來說，可通過購買健保的方式為自己提供醫療保障。

林大衛表示，聯邦政府提供的聯邦醫療保險分爲A和B兩種，A管住院，B管門診看病，包括驗血驗尿等。聯邦紅藍卡對符合條件者提供80%的醫療覆蓋，剩下的20%通常通過向私人公司購買Gap健康保險補足，以因應看病和住院的需要。

由於聯邦政府不提供藥物保險（Part D），所以非低收入年長者在購買20%的私人保險時，同時應該購買藥物保險，一個月費用通常在40元左右。

養老機構舉辦和參加各種年長者書畫展，既充實又快樂。（記者楊青／攝影）
養老機構舉辦和參加各種年長者書畫展，既充實又快樂。（記者楊青／攝影）

65歲以上，在美工作點數累計達到40點或以上，紅藍卡均爲免費。65歲以上，但工作累計在30至39點之間，每月大概要支付259元；累計點數在30點以下，每月支付471元。對於非低收入的紅藍卡持有人來說，每個月需繳付148.5元。林大衛建議，工作累計點數不足的民眾，可以考慮推遲拿卡時間，以避免每月要支付較高費用。

林大衛表示，雖然加州健保局為低收入人士提供白卡，門診和住院免費，但對於非低收入年長者獲得聯邦醫療保險之外的20%的健保空缺，很多人選擇購買PPO，隨時可以看醫師，看病方便，重症不會耽誤。但缺點是費用較高，每個月如果加上藥物（Part D），大概需支付200多元。收入不高，但也不是白卡的民眾，則通常會選擇HMO，費用相對低一些，但看病受到的限制可能多一些。

喜歡唱歌的年長者登臺放聲高歌，自娛娛人。（記者楊青／攝影）
喜歡唱歌的年長者登臺放聲高歌，自娛娛人。（記者楊青／攝影）

萬一住院，目前聯邦健保只支付20天的費用，從第21天開始，持卡人每天要支付180元左右，而且只能到100天。這段時間的花銷，可由gap保險或其他的附屬保險來支付。

聯邦醫療保險 低收入 工作

上一則

樂當銀髮族／時間銀行 服務今天、享受明天

下一則

樂當銀髮族／美式養老 量體裁衣 多層面照顧

延伸閱讀

Uniti Global 保險服務多場紅藍卡福利講座

Uniti Global 保險服務多場紅藍卡福利講座
紅藍卡開放登記 4重點要注意

紅藍卡開放登記 4重點要注意
優越健保為民眾提供醫保福利服務

優越健保為民眾提供醫保福利服務
年度紅藍卡福利申請轉換 10/15開跑

年度紅藍卡福利申請轉換 10/15開跑
光鹽社系列健保講座 9日談如何申請

光鹽社系列健保講座 9日談如何申請
紅藍卡優勢計畫 有哪些你不知道的「額外福利」？

紅藍卡優勢計畫 有哪些你不知道的「額外福利」？

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除