橙縣兩年前華人命案 兩亞裔嫌犯持槍藏毒遭起訴

警方在搜捕嫌犯過程中，發現約1000顆芬太尼（Fentanyl）藥丸及5000顆冰毒（Methamphetamine）藥丸。（橙縣警局）

橙縣 Stanton市2019年發生了一起命案，橙縣警察 局（Orange County Sheriff）凶殺案調查小組經過兩年調查，14日終於逮捕了兩名涉案的亞裔嫌疑犯，並遭檢方起訴。該起命案的被害者是一名31歲的爾灣市華裔居民鄭先生 (Jeffery Cheng）。嫌犯的作案動機、與死者的關係，目前仍在調查當中。

根據橙縣警局的新聞稿，兩名嫌犯分別為32歲的瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）居民何某（Jonathan Ho）、27歲的俄克拉荷馬城（Oklahoma City）越南裔居民阮某（Nicholas Nguyen）。何某被逮捕後，遭檢方以持有手指虎（指節套環）及非法藥物罪起訴，目前關在橙縣監獄；阮某則遭檢方以謀殺罪起訴，目前正在等待引渡回加州 。

橙縣警局凶殺案小組今年10月14日，取得進入涉嫌與2019年謀殺案件有關的瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）及俄克拉荷馬城（Oklahoma City）住家搜索令。兩名嫌犯當場被警方逮捕到案。警方在搜捕過程中搜到三枝槍枝、約1000顆芬太尼（Fentanyl）藥丸及5000顆冰毒（Methamphetamine）藥丸。這些芬太尼藥丸在街上市售價格達3萬元。

俄克拉荷馬城警局、美國法警局（United States Marshals Office）均在協助該案調查。