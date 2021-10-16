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「碰瓷」頻傳 華裔老夫婦險遭訛 機警識破

記者謝雨珊／洛杉磯報導
有警局指出，有不少碰瓷案嫌犯，會在停車場蹲點，專門尋找年長者作案。（本報檔案照）
有警局指出，有不少碰瓷案嫌犯，會在停車場蹲點，專門尋找年長者作案。（本報檔案照）

南加州華人區近期又湧現出不少碰瓷事件，許多華裔居民在不知情的情況下，被冠上「肇事者」的罪名，硬是被要求給予賠償費。一對住在蒙特利公園市年近八旬的華人夫婦，10月8日前往聖蓋博市某廣場買麵包，驅車準備離開時，就險些遭到碰瓷，好在兩人機智識破，否則又將成為無辜受害者。

https://www.youtube.com/watch?v=y36sX9OElAM&t=73s

影音來源：記者謝雨珊

蒙特利公園市居民許先生和太太，日前前往聖蓋博市某廣場買麵包。買完麵包出來後，兩人注意到在廣場入口處，有一名坐著輪椅的西裔男子。許先生和太太說，那名男子看上去20多歲，衣著普通，坐著輪椅，模樣看上去是西裔，當時二人並未在意。等到他們走到車上，許太太注意到坐輪椅的男子突然不見了，看了一圈周遭，她發現該男子竟已到了他們的車子後面。

許太太當時提醒許先生要當心。兩夫妻之後走到停車的位置上了車，許先生接著發動汽車準備倒車，他從倒車影像中看到該男子還在車子後方，便坐在車內等了一下，但男子還是在原地不動。許先生受訪時表示，「我於是從車子走出來問他，你在那裡幹什麼？他（西裔男子）說對不起。但是說對不起時，輪椅還是緊貼著他汽車的保險桿」，男子稱他在綁鞋帶，所以才停在車子後面。

許先生表示，男子坐著輪椅，駕駛汽車的人很難注意到他，要不是他的車子有倒車影像，恐怕已經撞上去了。許氏夫婦表示，來美40多年，還是第一次遇到這種事。兩人沒有隨身錄視頻的習慣，因此沒有將遭遇錄下來。

許氏夫婦認為，近期「碰瓷」事件氾濫，除了自身經歷外，身邊親友也有類似遭遇。許太太表示，事後她將遭遇告訴一位朋友，沒想到那位朋友，在他們遇事的一周前也碰到類似事件。「這名朋友當時也是在聖蓋博某廣場停車場，還沒有倒車就聽到『碰』的一聲」。許太太這位60多歲的女性朋友於是下車，看到一名貌似30多歲的西裔，上前向她說「妳撞到我了，我受傷了需要錢」。

這位女性朋友當時向西裔表明要致電救護車，但被婉拒，對方並強調「不用叫救護車，妳只要給我一點錢就好」。許太太的朋友原本不想給錢，後來因為心軟還是給了對方20元現金，對方才離去。

許太太希望經由自身及朋友經歷，呼籲華裔居民在停車場多加小心，注意周遭環境，避免被碰瓷。她也希望，若在場有目擊者，建議目擊者在當下站出來熱心協助，大家才能齊心協力，一起減少眾多硬是被要求索賠的無辜百姓。

碰瓷現象屢在華人區發生，嫌犯吃定某些華人願意破財消災是原因之一。阿罕布拉市警局得知不少華人遭遇「碰瓷」現象，日前在臉書發文指出，有不少碰瓷案嫌犯，在停車場蹲點，專門尋找年長者作案。嫌犯會假裝被車撞倒，再要求車主用現金賠償。警方呼籲，如果發生類似事件，切莫給任何人現金，而是向保險公司報告，或致電警察部門尋求幫助。

南加州華人區近期又湧現出不少碰瓷事件，讓許多華裔居民在不知情的情況下，被冠上了「...
南加州華人區近期又湧現出不少碰瓷事件，讓許多華裔居民在不知情的情況下，被冠上了「肇事者」的罪名。（本報檔案照）

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