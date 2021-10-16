疫後旅館業復甦 至少再2年 11月入境禁令解除露曙光

南加州台灣旅館同業公會舉辦疫情後第一場線下講座。（記者張宏╱攝影）

疫情 下旅館 面臨人力短缺、清潔成本上漲、房價卻不能漲的兩難境地， 南加州台灣旅館同業公會副理事長徐明豐（Peter Zen）14日分享面對疫情，旅館業者的經營策略與挑戰。他表示，雖然旅館業至少還需要兩年左右才能恢復，但是曙光就在眼前，11月入境禁令解除後，將推動商務旅客和中國等地遊客的回歸，因為旅館最怕的是沒客人。

徐明豐表示，疫情之下，旅館的客人主要是本地休閒娛樂的客人，這類客人對價格非常敏感，所以旅館即使各種成本都在增加，但是目前還不敢漲價。客人除了看價格，現在最看重的就是安全和衛生，因此旅館一定要在客人看得見的地方安排清潔人員清潔，同時旅館工作 人員和客人都戴口罩，這樣會讓其他人感到安心。每個旅館品牌都有不同的清潔項目，目的是讓客人安心住下。

清潔加大投入更凸顯人力短缺，礙於政府補助，很多人不願意出來工作。一些旅館甚至給那些介紹朋友來工作，且工作超過三個月的員工提供額外的介紹獎勵，還有旅館高價請清潔公司來清理房間，甚至大堂經理都要幫忙拆床單。 有些旅館入住率到一定程度，清潔人力不足時都不敢再接待客人。不僅如此，加州法律還計畫規定清潔人員的工作量，如果規定每天只能清理多少平方呎，那一天能清理的房間估計只有以前的四分之一。如該法規通過，那旅館業必然哀鴻遍野。

旅館各項維護成本也在增加，比如倒垃圾的工作量比以前多，運輸成本增加四倍，同時為了讓客人更開心，還要提供免費飲料。徐明豐表示，希望11月入境禁令取消後，住房率有所提升，尤其是商業旅行的回歸才能提升價格，還有中國的遊客，這些都是旅館的主要客源。

對於那些拿著錢躍躍欲試等著投資旅館業的人，徐明豐表示，現在還為時過早，旅館價格還沒有很低。去年就已有一批人等著投資，到現在也沒找到合適時機下手。旅館要恢復還需要至少兩年時間，這還是在疫情穩定的情況下，未來無法預測，樂觀希望是2024年能恢復。投資者要有耐心，且要明白維護一個旅館需要多少錢，不要盲目進場。 南加州台灣旅館同業公會副理事長徐明豐（Peter Zen）分享面對疫情，旅館業者的經營策略與挑戰。

副會長張郁芬（Chris Chang)主講「2021商業保險：風險控管面面觀」，為大家提供旅館經營如何控管各種風險的細節。

這次是旅館公會疫情後第一次舉辦線下活動，會長李德楊表示，旅館業都在期盼復甦，但是即使11月入境禁令生效，也不會那麼快見到大批客流，因為航空公司也需要恢復。

僑教中心主任張皓鈞表示，很高興這場活動在僑教中心舉辦，疫情旅館業嚴重波及，希望借助講座增加業者之間的互動互助，未來歡迎僑團來這裡辦講座。