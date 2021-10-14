建材裝修展講座爆滿 翻修加建屋與SB9受關注 15日四場講座

建材展講座場場爆滿。（記者李雪／攝影）

洛杉磯世界日報與華人營建公會，攜手在10月14和15日舉辦第三屆「建材裝修大展」，14日首日活動，不少民眾為了解各種與建材和裝修有關的最新資訊和法令，購買物美價廉的最新建材，聆聽建築專業講座，了解ADU州法最新的法規要求，都共襄盛會，現場熱絡人潮攢動。講座現場十分火爆，座無虛席，不少聽眾希望進入已沒有空間，只好在場外掃碼在線觀看直播。活動免費入場，本報並有直播提供讀者最新訊息。

當天有四場建築專業講座，場場爆滿，民眾聽後積極提問。尤其加建屋和SB-9話題最火爆，甚至有民眾現場畫出自家地塊圖紙，要求專業人士幫忙參謀。講座包括德倫學院負責人鄭德倫主講「如何裝修舊宅，拍賣屋致富之路及SB9法案」；建築師涂洛雅主講「聖蓋博市設計審查委員會審查要點」；皇佳商業銀行代表主講「住宅抵押、增建加建貸款 」；土木工程師的羅斯密市副市長鄧樹燦（Sean Dang），以英語主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。

專程從聖地牙哥駕車來阿罕布拉市聽講座的王太太，因為交通影響遺憾錯過想聽的鄭德倫講座，好在她仍可以在YouTube的「U視頻」上回看直播。她並逛了其他建材攤位收穫滿滿，她表示她在河濱投資的一處房產建材質量不佳，令她非常惱火，所幸在展會上瞭解到不少建材產品。

當天不僅普通屋主收穫多，專業人士也不例外。華裔建築師柴女士也前來聽講座，表示從鄧樹燦的講座上了解到不少關於SB-9新政策的資訊。

當天活動依照縣府的防疫規定，入場民眾需提供接種疫苗證明。會場外有華埠 服務中心前來設攤，給民眾施打流感疫苗 和新冠疫苗。

15日活動將繼續，時間為上午10時至下午6時，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，免費入場，本報並有直播提供讀者最新訊息。15日有四場講題，包括「建築合约必知」、「附屬住宅單位增建ADU實例」、「室內設計」和「ADU州法」。 14日四場講座可上U視頻看錄影轉播。