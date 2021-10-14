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全美各州亞裔人口數 加州遙遙領先居首

記者李雪／洛杉磯報導
人口普查局線上會議。（會議截圖）
人口普查局線上會議。（會議截圖）

人口普查局13日召開線上會議，公布2020年數據中與亞裔有關的部分。其中德州的亞裔增長在數量和幅度上都名列前茅，值得關注。另外在加州各縣的亞裔人口分布中，南加各縣的亞裔人數雖多，但比例不高，唯有橙縣在數量和比例上都排列前茅。不過至今細分各種亞裔的數據仍還未出爐。

2020人口普查各州純亞裔人口分布
2020人口普查各州純亞裔人口分布

會上公布了一些較出人意料的數據，例如相比2010年的普查，這十年間亞裔人口增長比率最大的州是北達科他州，增長139.1%，接著依序是華府（105.5%）、蒙大拿（103.1%）、南卡羅來納（99.7%）、猶他州（98.8%）。其中純亞裔增長最大的仍是北達科他州，增加91.2%，接著是南達科他州（77.1%）、德州（64.4%）、北卡羅來納（64.2%）州、內布拉斯加州（64%）。

對於這一似乎不尋常的現象，該局人口種族統計數據分析部門負責人Rachel Marks解釋，因為該數字是增長比例，可能這些州的基數原本就較小，因此顯得增幅大。

本報記者按其說法查詢，發現增幅最大的北達科他州純亞裔人口現在也不過1萬3213人，南達科他州1萬3476人，因此即使是在過去十年翻倍，也不過是增長了幾千人而已。不過排名第三的德州值得關注，該州純亞裔人口已有158萬5480，且從數量上看，是排名第三的州，第一是加州，第二是紐約州。

德州在過去十年增加了純亞裔人口62萬0884人，雖然還是少於加州增加的122萬4940人，但在純亞裔人口總數前十的州中，增幅最大。其次華盛頓州也增長可觀，該州過去十年的純亞裔增長了51.87%，現在是純亞裔數量排名第六的州，有73萬0596人。

2020人口普查加州各縣純亞裔人口分布
2020人口普查加州各縣純亞裔人口分布

加州純亞裔占比 橙縣第五

當天該局還公布了以縣畫分的亞裔人口數據。在加州境內，純亞裔占比最高的縣是聖塔克拉拉縣，該縣39.2%的人是純亞裔。其次依序是舊金山縣（33.9%）、阿拉米達縣（32.4%）、聖馬刁縣（30.1%），排名第五的橙縣（22.2%）是唯一排進前十的南加的縣。

雖然在總人口裡的占比不高，南加多縣的純亞裔數量卻很多。數量排名最多的仍是洛杉磯縣，共有149萬9984名純亞裔。排名第三的橙縣也有70萬6813名，排名第五的聖地牙哥縣有41萬0752名，排第十的聖伯納汀諾縣有18萬2287名。

從全美總數看來，2020年共有6%的居民，即1988萬6049人自我認定為「純亞裔」（Asian alone），高於2010年的1470萬人（4.8%）。加上受訪者識別為亞裔或與另一個種族群體混合的有410萬人，純亞裔或者和其他種族組合的人口為2400萬人（占總人口的 7.2%）。在2010年和2020年之間，純亞裔人口增加35.5%。相比之下，亞裔人口與其他種族的組合增加55.5%。

在亞裔和其他族裔的混血中，亞裔和白人混血最多，有270萬人。按亞裔人口比率排序，亞裔占比最大的州是夏威夷州（56.6%），其次依序為加州（17.8%）、華盛頓州（12.2%）、內華達州（11.4%）、新澤西州（11.3%）、紐約州（10.8%）。

人口普查局公共信息主任Michael Cook，和族裔研究和外展部門的主任Nicholas Jones當天表示，目前細分亞裔的數據還未出爐。接下來出爐的數據有包括住房相關、年齡、性別、家庭構成等，不過該局目前對接下來的數據公布還沒有時間表。

亞裔 內布拉斯加州 德州

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