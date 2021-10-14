洛杉磯港無休 華商：年底趕貨晚了

洛杉磯港口貨櫃碼頭大量積壓。（洛杉磯港）

拜登總統周三發文要求洛杉磯港 即日開始每周七天、每天24小時全天候開放，以保證港口供應鏈無中斷運行，解決洛杉磯港和長堤 港史無前例的進口貨輪和集裝箱嚴重積壓，確保各地年底節日貨物早日到位。華洋進口商對此表示歡迎，但同時表示，白宮的補救措施似乎對今年年底節日供應改善為時已晚，除了貨物上架時間會受影響，商家損失、前所未有的高運費、高倉儲費，而導致年底應景貨物價格較大幅度上升，也將成必然。

白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。（記者楊青／攝影）

這也是繼長堤港近期開始實施24／7開放大型進口貨輪進港之後，洛杉磯港實施類似的行動計畫。拜登總統在推文中表示，當天宣布洛杉磯港將開始24／7運營，以確保美國 人可以得到他們需要的商品。他表示，政府方面正在全力以赴，以便進口貨物更快更準確地運送到各地，避免進口貨物供應鏈中斷。

美西地區最大的兒童玩具進口商Megatoys，目前仍有超過100個集裝箱在洛杉磯近海漂著排隊等待入港。（胡澤群提供）

據白宮表示，洛杉磯港的進口貨物裝卸和轉運開放時間將比之前增加近一倍，工作人員將通宵工作，碼頭和倉庫工會將協調增加工人輪班時間。 大型的進口採購商家，包括沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、UPS、三星（Samsung）、Home Depot和Target已同意加快操作，以加快和清除碼頭端口貨物的積壓，騰出空間讓一直停泊在近海的大型貨輪進港通關。

美西地區最大的中國玩具進口商胡澤群表示，到13日當天，他還有100多個大型集裝箱在洛杉磯港近海漂著無法進港，「通常我們的集裝箱從中國離港到美國入關，兩至三周；現在三個月還遙遙無期」，不僅時間大大延長，運費和各種附加成本也大大增加。

作為全美最繁忙的港口，洛杉磯和長堤港每年的貨運量占全國海運吞吐量40%以上。據聯邦商務部預計，長堤和洛杉磯港今年貨運量有望創下新高，其中洛杉磯港集裝箱運輸量增加30%，長堤港運輸量增加20%以上。但最近數月，兩港的貨物積壓空前，最高峰時期73艘大型貨輪在近海停泊無法進港，到本周，排隊等待進港的積壓貨輪還高達58艘。

經濟恢復迅猛？ 零售商多搖頭

「各行各業都會受到影響」，胡澤群表示，美國從萬聖節開始進入年底節日銷售旺季，包括感恩節、聖誕節、新年以及中國新年，應節貨物通常在9月底已開始陸續上架，今年因疫情，貨物上架時間更早，遲到的商品，競爭力自然會大打折扣。洛杉磯和長堤兩港開始全天候運作，是一個正確方向，但對於幫助商家的年底銷售，為時晚已，比如現在上萬聖節的貨，都已太晚了。

美西地區最大的兒童玩具進口商Megatoys13日收到兩個集裝箱，負責人表示，比預期的少得多。（胡澤群提供）

憑藉多年的豐富經驗。胡澤群的Megatoys聖誕節玩具早在8月已進港，「但不是每個商家都這麽幸運」，他表示，13日洛杉磯港開始全天運行，他當天收到兩個集裝箱，但按正常情況，應該收到的集裝箱數量要多得多，所幸這些早早安排的集裝箱，都是明年情人節的貨物，否則真要急死人。

蒙地貝婁家具進口商Walter表示，他們的集裝箱9月14日從越南離港來美，但到現在還在海上漂著。通常從亞洲至美貨輪要走兩周左右，但現在常常幾個月都不見蹤影，能夠一個月到港，就算幸運，然後是漫長的排隊。他前些天收到通知，說是集裝箱準備等待進港，但這兩天又連續兩次收到了推遲通知。

白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。目前洛杉磯／長堤港等待進港的大型貨輪數量和等待時間均已超過歷史記錄。（記者楊青／攝影）

Walter表示，美國政府和主流媒體都說經濟恢復迅猛，銷售量大增，但他本人與向旗下零售商和卡車司機的瞭解，情況似乎並非如此，「十個有九個零售商對現在的生意搖頭」，他從越南來的集裝箱遲遲未到，除了港口貨物積壓，還與運輸過程貨輪臨時增加停港次數有關。

貨輪未滿載 需一路加貨

「這説明來美貨輪沒有滿載，需要一路加貨」，他表示，今年以來集裝箱運費十數倍增加，「我們從越南進口家具，原來一集裝箱運費1000至2000元，現在1萬5000元，現在一櫃的錢以前能訂近十個」，由於運費實在太高，加上到美之後港口積壓嚴重，等待和倉儲費用都得進口商消化，所以不敢輕易拿貨，否則商家和客人都吃不消。

從事進口批發多年，Walter表示，洛杉磯和長堤兩港效率低下行之有年，疫情之後更是變本加厲，從碼頭裝卸、海關檢驗到卡車運輸，效率都低，商家只能乾著急。

胡澤群表示，很多亞洲國家的碼頭都是24小時開放，隨貨運量調整工人數量和時間，不明白為什麽美國到現在要總統下令才開始運作。不過他表示，開始總比不開始好，希望在幾個月後能夠看到成效。