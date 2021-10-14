洛杉磯港拚24小時運作 執行長臨危授命

洛杉磯港將開始每周7天24小時作業卸貨。（洛杉磯港）

針對拜登 政府13日宣布重新開放洛杉磯港 和長堤港口，並且24小時運作，緊急裝卸積壓的貨櫃商品，聯邦韓裔眾議員金映玉（Young Kim）發表聲明關切，洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）晉見拜登總統，受命應對當前供應鏈 挑戰的舉措，包括在洛杉磯港實現24/7全天候運營。

聯邦眾議員金映玉在聲明中指出，南加州社區正受到洛杉磯和長堤港口貨輪積壓的影響，從供應鏈短缺推高了通貨膨脹，到最近可能由船錨引起的漏油事件。她很高興拜登政府承認現實並採取行動，解決部分由港口積壓直接造成的、可預防的經濟和公共安全危機。

金議員說，自今年1月以來，她一直在努力推動安全地重新開放港口，解決供應鏈積壓問題。她將繼續與國會同事以及聯邦、州和地方官員合作，支持有助於經濟復甦和保護公共健康的促進增長的政策，和當地社區的安全。

洛杉磯港執行長塞羅卡晉見拜登總統受命。（FOXTV）

洛杉磯港執行長塞羅卡表示，他在當天晉見了拜登總統，接受總統宣布應對當前供應挑戰的舉措，包括在洛杉磯港實現24/7全天候運營。對此，塞羅卡表示，正在與供應鏈利益相關者討論和制定運營細節。總統召見的意義在於，代表美國消費者和企業運輸貨物的行業領導者，承諾執行政府交付的重任，這也是呼籲其他人遵循的行動。

他在聲明中表示，「我們直接聽取了總統、副總統、運輸部長Buttigieg、國家經濟委員會主任Deese和港口特使Porcari的指示。我們還有很多工作要做。洛杉磯港被稱為美國的港口，因為我們處理的貨物到達美國的每個角落。在未來的日子裡，我們致力於繼續擔任召集人，以確保供應鏈為美國人民提供服務。」