世界日報建材裝修大展 14日、15日舉行

世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）

世界日報與華人 營建公會攜手在14日和15日舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。聯合主辦單位華人營建公會希望在後疫情 時代，藉此機會給公眾提供資訊，也給業內人士提供交流平台。

今年是華人營建公會第三度和本報合作，前會長David曹表示，建築業如經濟的火車頭一樣，和美國 經濟如唇齒相依的關係，能製造很多就業機會，能帶動很長的產業鏈。因此在整個疫情中，雖然很多的公司行號都關閉，但建築業卻被歸為必要行業，一天都沒有停過，因為要是建築業停工的話對經濟傷害太大。如今到了後疫情時代，配合政府的防疫政策，決定要辦這個商展，因為過去兩年有不斷新產品在研發產生，借這個機會，向大眾和同行介紹新產品和新知識。另外近來也有許多新法規生效，借活動提供一些專題演講，帶給大眾最新的法規資訊。屆時的講座會包括如何做好的合同減少糾紛，如何加建屋，以及介紹新法規SB9等。

David指出，華人營建公會是一個建築師、工程師、包商、設計師、律師、會計、地產經紀人等跟建設相關的專業人士都可以參加的組織，包括從事市府規劃審判、檢查、材料供應等各行業人士。公會也包括學生會員，比如室內設計、景觀、建築專業的學生，公會也提供獎學金培養下一代建築從業人員。公會借舉辦定期專業演講，來提昇會員的市場競爭力，也提供彼此交流機會，以增加商機。

屆時的「建材裝修大展」會在兩天舉辦多場「2021建築專業講座」，演講內容覆蓋如何裝修舊宅、聖蓋博市設計審查委員會審查要點、住宅抵押貸款、附屬住宅單位增建ADU實例等精彩實用的內容，歡迎大家關注和參與。舉辦時間是 2021年10月14日（周四）及10月15日(周五）10:00am-6:00pm，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，免費入場觀展。