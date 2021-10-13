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防新冠重症 洛縣公衛局籲孕婦、哺乳期婦女打疫苗

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
孕婦更易患新冠重症，公衛局鼓勵孕婦和哺乳期婦女接種疫苗。（unsplash.com）
孕婦更易患新冠重症，公衛局鼓勵孕婦和哺乳期婦女接種疫苗。（unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局繼續追蹤新冠對孕婦和新生兒的影響，與非孕婦相比，孕婦更容易因感染新冠病毒而患上嚴重疾病，因此衛生局敦促為懷孕、哺乳、試圖懷孕或可能懷孕的婦女提供疫苗接種。

截至10月5日，洛縣共有1萬3161名孕婦的新冠檢測呈陽性，其中76%的孕婦是拉丁裔，11%是白人，5%是非裔美國人，5%是亞裔，12名檢測呈陽性的孕婦不幸去世。儘管很少見，但在懷孕期間感染的女性可以將病毒傳染給新生兒，在有檢測信息的1萬2919名新生兒中，63名嬰兒檢測呈陽性。

聯邦疾病防治中心(CDC)和妊娠專家，包括美國婦產科學院、母胎醫學學會和美國助產士學院，都建議孕婦和哺乳期婦女接種新冠疫苗，研究證實疫苗在懷孕各階段的安全性，並且疫苗不會引起任何生育問題。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「我們與CDC、妊娠專家一起，繼續強烈建議準媽媽、新媽媽接種疫苗，根據CDC近期對孕婦的研究，有新冠症狀的孕婦與未懷孕婦女相比，需要入住加護病房（ICU）的風險增加兩倍以上，並且死亡風險增加70%。證據表明懷孕期間接種疫苗的安全性和有效性，也顯示了未接種疫苗並感染新冠的孕婦面臨的風險。」

洛縣12日新增16例新冠死亡病例和742例新確診病例，病例和死亡人數可能反映假期報告延遲。在12日報告的16例新死亡病例中，80歲以上的兩人，65至79歲的五人，50至64歲的七人，30至49歲之間兩人。迄今為止，公共衛生局在洛縣所有地區共確定了147萬2419例新冠陽性病例，共有2萬6336例死亡病例。

洛縣目前共有667名新冠患者住院，近880萬5000人獲得檢測結果，其中15%的人檢測呈陽性，12日的檢測陽性率為0.8%。

接種疫苗的中學生有資格獲得洛杉磯加州大學的免費足球門票，洛杉磯加大與公共衛生局合作，向洛縣已接種至少一劑新冠疫苗的中學生免費贈送玫瑰碗橄欖球比賽門票，贈完即止。已接種至少一劑疫苗的12至18歲學生，可以通過訪問以下網址在線註冊免費門票：http://ph.lacounty.gov/DPHUCLAVaxforTix

疫苗 檢測 洛縣

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