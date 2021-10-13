我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

狂風橫掃南加州 颳倒樹砸壞車、3萬戶斷電

記者丁曙／綜合報導
在洛杉磯哈佛公園附近，大風吹倒大樹壓在一輛卡車頂部。（KTLA）
在洛杉磯哈佛公園附近，大風吹倒大樹壓在一輛卡車頂部。（KTLA）

加州地區11日（周一）晚遭強風橫掃，颳倒大樹砸壞汽車，導致3萬戶斷電。至12日上午民眾仍在清理災後家園，電力公司搶修被颳斷的電纜管線。

洛杉磯水電局（LADWP）發言人表示，在11日晚風力最強勁時，停電影響了3萬多戶洛杉磯水電局的消費者。截至周二凌晨4時，已有2萬2900客戶恢復供電，但仍有1萬200個客戶尚未恢復供電。

風災也造成了相當多的損害。在南洛杉磯哈佛公園（Harvard Park）附近的西59街和 Denker 街交叉口附近，至少有四輛車被倒下的樹木砸壞了。

在范奈斯（Van Nuys），11日晚間婦女洛佩茲（Lorena Lopez）和她的兩個兒子在Erwin街上行走時，一棵大樹倒下砸壞了路邊一輛廂型車。所幸，洛佩茲只是被樹枝刮傷，沒有人在災害中受到嚴重傷害。「我很幸運，兩個男孩什麼事也沒有。」

據國家氣象局，儘管12日早上風力已經減弱，但洛杉磯和范杜拉縣（Ventura county）部分山區的風速警告一直持續到上午10時。

南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison）發言人奧內拉斯 (Gabriela Ornelas) 表示，已警告洛杉磯、范杜拉和寇恩三縣（Kern）地區約9100名客戶，電力可能會在12日下午被切斷，預防電氣設備在危險天氣條件下點燃野火。這些客戶大多位於聖他克拉麗塔（Santa Clarita）和西米谷（Simi Valley）附近。

大風狂吹南加州3萬戶斷電，12日上午南加州愛迪生電力公司仍在搶修電纜線。（KTL...
大風狂吹南加州3萬戶斷電，12日上午南加州愛迪生電力公司仍在搶修電纜線。（KTLA）

洛杉磯 加州 南加

上一則

防新冠重症 洛縣公衛局籲孕婦、哺乳期婦女打疫苗

下一則

近60艘貨輪卡關長堤港 破紀錄積壓 商家碼頭頭疼

延伸閱讀

罷免洛縣檢察長陷僵持 調整策略籌措資金捲土重來

罷免洛縣檢察長陷僵持 調整策略籌措資金捲土重來
近60艘大型進口貨輪在南加港口積壓 前所未見

近60艘大型進口貨輪在南加港口積壓 前所未見

狂風橫掃南加州 刮倒大樹砸壞車3萬戶斷電

狂風橫掃南加州 刮倒大樹砸壞車3萬戶斷電
建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款

建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款
洛杉磯聯合學區教職接種期限 延至下月

洛杉磯聯合學區教職接種期限 延至下月
南加州11、12日天氣驟變 強風降溫

南加州11、12日天氣驟變 強風降溫

熱門新聞

這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手