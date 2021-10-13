11月美國入境將解封 有人期待有人觀望

白宮日前宣布11月將對那些完全接種疫苗的外國旅客取消入境限制，有人歡喜，有人觀望。（檔案圖）

白宮日前宣布11月將對那些完全接種疫苗的外國旅客取消入境限制，中國 作為首個被美限制入境的國家，對此消息無疑是一個福音，受益者不僅僅是翹首期盼來美探親和旅行的中國遊客，還有從事旅遊、旅館 等相關產業的華人 業者，但也有人保持觀望態度。

華人劉小姐在禁令取消後的第一時間，給在中國的爸爸買了11月中旬赴美的機票。她說，爸爸打的是科興疫苗，也是WHO認可的疫苗，希望到11月後政策不會有變化。她和爸爸已兩年沒見面，這次終於能相見，非常激動。免去第三國隔離，不僅節省了額外的住宿開支，入境也更加便利，希望中國政府也能盡快開放入境限制，不然苦的是中美分隔兩地的親人。

但也有人保持觀望態度，華人John林表示，目前聽說11月初開放，但具體日期未定。參考美國和加拿大的邊境，延期開放也不是不可能，還是靜觀其變。年底疫情反覆，政策會不會變也說不定，且父母一般年紀比較大的，也不希望家人旅行冒險。

取消入境限制對華人旅遊和旅館業者無疑是大好消息。旅行社業者陳先生主要做中國遊客入境旅遊，他表示，因為沒有中國遊客，所以公司的巴士都在停車場曬太陽。11月正值假日季，如果能引來大批的中國遊客可謂能挽救奄奄一息的華人旅遊行業。但是現在唯一麻煩的是這些遊客回國要隔離，感覺目前中美關係有緩和的跡象，希望中國也能早日解除隔離的禁令，這樣中美旅遊才能復甦。

中國遊客顯然是旅館業者的重要客源，業者Jerry表示，聖蓋博谷新建的很多旅館都是為迎接中國大陸遊客準備的，結果趕上疫情，很多旅館只能延緩開業或勉強維持。如果中國遊客能繼續如之前一樣來到洛杉磯旅遊住宿，無疑能挽救那些依賴中國遊客的旅館行業。

不過也有人擔心屆時好進不好出。華人丁先生說，他爸上周來的美國，打的科興疫苗。在北京機場辦理登機牌時受到刁難，一會說簽證不行，一會說核酸檢測和結婚證沒翻譯英文。提前四個小時到機場都差點沒登上飛機。結果在洛杉磯過海關時，人家根本沒看他核酸檢測結果和結婚證。他擔心屆時雖然美國政府解除禁令，但是中國沒有跟上，也會造成很多不便。