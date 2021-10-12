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南加名人堂(二)／汪俊宇零投資哲學 借力使力 化無為有

記者張宏／蒙特利公園市報導
汪俊宇的口才很好，講話的時候喜歡用很多手勢來加強自己的意思。（記者張宏／攝影）
汪俊宇的口才很好，講話的時候喜歡用很多手勢來加強自己的意思。（記者張宏／攝影）

汪俊宇借力使力的投資秘訣！沒第一桶金一樣能成功！汪俊宇很擅長學習成功人士的成功秘密，而他也願意分享自己的投資技巧。他說，很多人被第一桶金限制住，其實不用錢或者用最少的錢和力量一樣能投資成功。

汪俊宇的口才很好，講話時喜歡用很多手勢來加強自己的意思。他笑稱，自己一輩子是靠嘴巴吃飯，擁有把黑的說成白的能力。平時開車時，他喜歡聽成功人士的演講，他發現很多旅館業大亨如Steve Wynn，就很懂得零投資或少投資去掙錢，找銀行、賣家和朋友做高槓桿借貸，這背後大有學問，借助銀行和朋友的錢來完成交易，並最終讓銀行、朋友和自己都能掙到錢。

高槓桿投資 掙錢有道

他說，有一個客人曾經表示有10萬元，問他能否找到30萬元的旅館。他給客人找到合適的旅館，除了找銀行貸款，首付的錢客人找合夥人出5萬，且讓合夥人借3萬，又找他借了1萬元，然後把旅館租出去，獲得押金2萬；一年後，客人一毛錢沒付，把旅館賣掉，借助別人的力量掙了10萬元，這就是高槓桿的魅力。旅館是會生財的，選擇一筆好的交易，且用心經營就會掙錢。

汪俊宇在事業有成後，一直亟思回饋，他在Youtube上製作了千楓商業講座，大方分享他的經商心得。他說，一個人要成功，需要資金、知識和膽量。如果一個人有知識和資金，但是沒膽量，不一定能成功。如果一個人有知識有膽量，或者有錢有膽量，多半能成功。三個要素中最重要的就是膽量，有能借助他人金錢和力量的膽量，有把事情轉敗為勝的膽量。人一生中有三次機會，每次只有五分鐘，能否馬上做決定，這就是膽量。

不怕挑戰 化危機為轉機

所有的成功都會伴隨著失敗，但汪俊宇表示不害怕失敗；他說，他不怕挑戰，也不怕失敗，其實他做的每一單都不好做，變危機為轉機也不是那麼容易，但是他相信變就是機會，危機也是機會。

一如現在的疫情，他說，疫情已接近尾聲，2020年沒有傷很重的旅館還會撐過去，那些傷很重的旅館如果沒有中國大陸遊客來解救，就可能出現問題，導致市場上有好的交易出現。預計2022年到2023年，在考量有無通貨膨脹，政府是否還能控制及利息是否上漲等因素，旅館投資業者可選擇適當時機入場。美元越來越不值錢，現金最終還是往房地產走，但房地產也和股票一樣，何時進場出場是關鍵。不過和房地產不同的是，旅館業是地產也是生意，可重複買賣且人為因素更大。

旅館 投資 房地產

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