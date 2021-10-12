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南加名人堂(四)／汪俊宇自信、霸氣 追夢不老

記者張宏／蒙特利公園市報導
汪俊宇的口才很好，講話的時候喜歡用很多手勢來加強自己的意思。（記者張宏／攝影）
汪俊宇的口才很好，講話的時候喜歡用很多手勢來加強自己的意思。（記者張宏／攝影）

成功人士的成功是否能夠複製？一個人是否能夠永遠年輕？對於汪俊宇來說，這兩個問題的答案都是「是的（YES）」。

見到汪俊宇是他在蒙特利公園市的辦公室，他的辦公室很寬大且精心佈置。他身穿藍色條紋襯衫和黑色西裝褲，身材高大且樣貌也比實際年齡年輕。他笑稱自己永遠不會老，因為他一直都有夢想，讓他從內心覺得自己永遠27歲，不會被所謂的什麼年齡做什麼事情的思維限制。

汪俊宇談吐之間有一種成功商人特有的自信和霸氣，他講話語速很快，反應也很快，難怪他說自己是靠嘴巴吃飯的人。和他對話，一方面覺得信息量巨大，一方面也能真實感受到這個人不喜歡按常理出牌。他喜歡跳出思維模式去尋找新的解決方式，同樣一件事別人只看到危險，他看到的是機會，這大概也是為什麼他能和那些危險分子談判，敢去曾死過人的旅館去談生意。他說自己從小就是一名膽子大到會讓老師頭疼的那種不乖的孩子。

他覺得世界上最勇敢的人不是他自己，而是他太太，在他還一文不名，看不到未來的時候選擇了他。如今幾十年過去，他依然能發現新的方向讓自己去追夢。

他說自己很懶，但是知道在哪些地方去用功。他喜歡看書，平時開車也不忘記聽那些成功人士的成功心得。他說，成功人士的成功總有他能借鏡的部分，尤其是那些旅館業的成功人士，不斷學習總能發現新的機會。

幾乎是運動全能的他，閒暇打籃球、游泳、跳舞和潛水，且都很精通。他說，他愛好很多，也喜歡交朋友，如果讓他在金錢和朋友之間做選擇，他肯定會選擇朋友，因為錢可以再掙，但友情無價。和他做生意的人都很愉快，即使吃點虧也沒關係，因為別人會覺得他夠義氣，下一次還會找他合作。

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