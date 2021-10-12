南加名人堂(一)／汪俊宇鬥智鬥勇 開創旅館商機

汪俊宇坦言，自己扮演的是財神的角色，因為他找到的旅館都是能幫客人掙錢的。（記者張宏／攝影）

「我喜歡買不好看不好吃，但是有潛力的旅館 。我不怕麻煩，我不循規蹈矩，因為沒有麻煩就沒有商機。」來自台灣的南加台商汪俊宇，在旅館業打拚數十年，從機械工程碩士到餐廳打工，再因緣際會進入旅館業，從旅館買賣做起，經手幾十筆旅館的買賣，並成為旅館投資 人。他說，一路走來，每一筆生意都不好做，但是他憑藉自己的知識、膽識和頭腦，和市府、吸毒者及妓女鬥智鬥勇，將旅館轉虧為盈。

半路巧遇友人帶入行

汪俊宇1974年從底特律大學機械工程系碩士畢業時，本來也想和多數人一樣找一份穩定的工作 。但是天意弄人，工作半年後他就不得不搬到加州另謀出路。因為沒有身分，找工作難，為了謀生只能在餐廳打工，偶然機會在公路上和朋友擦肩而過，之後朋友的一通電話改變了他的命運。

作為一個從小就不喜歡按部就班做事的人，這種旅館最合汪俊宇的胃口。（記者張宏／攝影）

他說，朋友告知他正在做旅館買賣生意，開始他還不以為然，認為讀那麼多書為什麼去做銷售，要學以致用。不過朋友告訴他這行業利潤豐厚，且願意教他。他就這樣進入旅館買賣行業，三個月的時間裡他每個月賣一棟旅館，之後朋友成立專門買賣汽車旅館的公司，他就進入朋友的公司。

只帶客戶去看最好旅館

旅館投資不同於一般的地產交易，買家尤其是不懂的人很難做決定，朋友是推客人一把的銷售類型，而汪俊宇走的是以理服人的說服路線。他說，剛開始生意不好做，買家比較複雜，很難做成生意。他天生有好口才，且懂得分析市場，每次只會帶客人去看最好的那家旅館，他不會在不懂該行和不信任他的客人身上浪費時間，識貨的人自然會買。

投資有潛力旅館獲利豐

汪俊宇坦言，他扮演的是財神的角色，因為他找到的旅館都是能幫客人掙錢的。找到好的旅館需要對這個行業全盤了解，通常旅館分為好看又好吃、好看不好吃、不好看但是好吃、以及不好看不好吃幾個類型。但是通常好看又好吃的旅館，不是賣家不想賣就是很貴，他會專門找那些不好看不好吃，但有潛力和客源的旅館。這類旅館通常聚集著很多問題人物，比如吸毒者和妓女，有的還死過人，很多投資者連進去都不敢。

公聽會上舌戰數百人

作為一個從小就不喜歡按部就班做事的人，這種旅館最合他的胃口。他說，沒有麻煩就沒有好康，曾經有一個旅館，市府和周圍市民都喊著要關掉，老闆沒辦法只能出售。他借力使力，讓老闆借錢給他投資。他在公聽會上舌戰數百人，表示他和大家一樣都是受害者，他想為這個社區帶來不同，只要給他一年時間就能讓旅館改頭換面。

他說，面對妓女和吸毒者他必須要有辦法和他們交流，並借助警察力量將其趕走。最後他沒花錢也沒花力氣卻獲利豐厚，雖然人不可能永遠得到自己想要的，但是通過協商得到自己想要的，靠頭腦掙錢永遠都有機會。

旅館是地產也是生意

旅館買賣對於汪俊宇就是一個遊戲。他說，他不喜歡做住房地產，因為玩的太小，他也不喜歡賭博，因為又累又不刺激；旅館最好玩，是地產也是生意。

汪俊宇在2019至2020年擔任第32屆北美洲台灣商會聯合總會總會長，任期內表現出色。