我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

南加名人堂(一)／汪俊宇鬥智鬥勇 開創旅館商機

記者張宏／蒙特利公園市報導
汪俊宇坦言，自己扮演的是財神的角色，因為他找到的旅館都是能幫客人掙錢的。（記者張宏／攝影）
汪俊宇坦言，自己扮演的是財神的角色，因為他找到的旅館都是能幫客人掙錢的。（記者張宏／攝影）

「我喜歡買不好看不好吃，但是有潛力的旅館。我不怕麻煩，我不循規蹈矩，因為沒有麻煩就沒有商機。」來自台灣的南加台商汪俊宇，在旅館業打拚數十年，從機械工程碩士到餐廳打工，再因緣際會進入旅館業，從旅館買賣做起，經手幾十筆旅館的買賣，並成為旅館投資人。他說，一路走來，每一筆生意都不好做，但是他憑藉自己的知識、膽識和頭腦，和市府、吸毒者及妓女鬥智鬥勇，將旅館轉虧為盈。

半路巧遇友人帶入行

汪俊宇1974年從底特律大學機械工程系碩士畢業時，本來也想和多數人一樣找一份穩定的工作。但是天意弄人，工作半年後他就不得不搬到加州另謀出路。因為沒有身分，找工作難，為了謀生只能在餐廳打工，偶然機會在公路上和朋友擦肩而過，之後朋友的一通電話改變了他的命運。

作為一個從小就不喜歡按部就班做事的人，這種旅館最合汪俊宇的胃口。（記者張宏／攝影...
作為一個從小就不喜歡按部就班做事的人，這種旅館最合汪俊宇的胃口。（記者張宏／攝影）

 他說，朋友告知他正在做旅館買賣生意，開始他還不以為然，認為讀那麼多書為什麼去做銷售，要學以致用。不過朋友告訴他這行業利潤豐厚，且願意教他。他就這樣進入旅館買賣行業，三個月的時間裡他每個月賣一棟旅館，之後朋友成立專門買賣汽車旅館的公司，他就進入朋友的公司。

只帶客戶去看最好旅館

旅館投資不同於一般的地產交易，買家尤其是不懂的人很難做決定，朋友是推客人一把的銷售類型，而汪俊宇走的是以理服人的說服路線。他說，剛開始生意不好做，買家比較複雜，很難做成生意。他天生有好口才，且懂得分析市場，每次只會帶客人去看最好的那家旅館，他不會在不懂該行和不信任他的客人身上浪費時間，識貨的人自然會買。

投資有潛力旅館獲利豐

汪俊宇坦言，他扮演的是財神的角色，因為他找到的旅館都是能幫客人掙錢的。找到好的旅館需要對這個行業全盤了解，通常旅館分為好看又好吃、好看不好吃、不好看但是好吃、以及不好看不好吃幾個類型。但是通常好看又好吃的旅館，不是賣家不想賣就是很貴，他會專門找那些不好看不好吃，但有潛力和客源的旅館。這類旅館通常聚集著很多問題人物，比如吸毒者和妓女，有的還死過人，很多投資者連進去都不敢。

公聽會上舌戰數百人

作為一個從小就不喜歡按部就班做事的人，這種旅館最合他的胃口。他說，沒有麻煩就沒有好康，曾經有一個旅館，市府和周圍市民都喊著要關掉，老闆沒辦法只能出售。他借力使力，讓老闆借錢給他投資。他在公聽會上舌戰數百人，表示他和大家一樣都是受害者，他想為這個社區帶來不同，只要給他一年時間就能讓旅館改頭換面。

他說，面對妓女和吸毒者他必須要有辦法和他們交流，並借助警察力量將其趕走。最後他沒花錢也沒花力氣卻獲利豐厚，雖然人不可能永遠得到自己想要的，但是通過協商得到自己想要的，靠頭腦掙錢永遠都有機會。

旅館是地產也是生意

旅館買賣對於汪俊宇就是一個遊戲。他說，他不喜歡做住房地產，因為玩的太小，他也不喜歡賭博，因為又累又不刺激；旅館最好玩，是地產也是生意。

汪俊宇在2019至2020年擔任第32屆北美洲台灣商會聯合總會總會長，任期內表現出色。

旅館 投資 工作

上一則

南加名人堂(二)／汪俊宇零投資哲學 借力使力 化無為有

下一則

鄭德倫將分享如何裝修舊宅

延伸閱讀

關家倩入選亞裔名人堂：亞裔要主動爭取權益

關家倩入選亞裔名人堂：亞裔要主動爭取權益
關家倩入選亞裔名人堂： 亞裔在美要爭取自己權益

關家倩入選亞裔名人堂： 亞裔在美要爭取自己權益
耶魯博士生「危險邊緣」33連勝 打入名人堂賺127萬

耶魯博士生「危險邊緣」33連勝 打入名人堂賺127萬
李國豪、關家倩入選2021亞裔名人堂

李國豪、關家倩入選2021亞裔名人堂
NBA／肯定厄文關鍵影響力 名人堂球星：籃網沒他難奪冠

NBA／肯定厄文關鍵影響力 名人堂球星：籃網沒他難奪冠
MLB／培瑞茲46轟寫捕手單季新高 超越名人堂班奇紀錄

MLB／培瑞茲46轟寫捕手單季新高 超越名人堂班奇紀錄

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治