南加名人堂(三)／汪俊宇追尋理想愛做事 力挺台灣產品

不管真實年齡幾歲，汪俊宇認為自己永遠27歲。（記者張宏／攝影）

汪俊宇不僅生意做得成功，且有社會責任感和大局觀念，從2008年擔任南加州台灣旅館 業同業公會會長開始，他的視野拓展到更大平台，立志推廣台灣的經貿和人才到世界舞台。他說，「我是有理想的人，喜歡做事，不願按照常理出牌，喜歡做出一些改變。我想把美國 的技術帶到台灣，把台灣產品賣到美國，讓台灣有才智的年輕人成長壯大。」

普通人功成名就後多數想著退休享受生活，而在汪俊宇字典裡沒有「退休」這兩個字。不管真實年齡幾歲，他認為自己永遠27歲，心態決定一切，他要始終保持著27歲特有的年輕和成熟。他說，掙錢從來不是他的目標，如果朋友和金錢讓他選，他肯定選朋友。

汪俊宇（左）在北美洲商會聯合總會總會長任期內成功完成「一仟萬的口罩，一仟萬個台灣愛心」活動。（洛僑中心圖片）

活躍社團 募款捐950萬個口罩

正是這樣交朋友的心態讓他加入社團，他先是在2008年至2009年擔任南加州台灣旅館業同業公會會長，之後成為北美洲台灣旅館公會聯合總會總會長。2013年帶領美國旅館業第二代與台灣旅館業及青年交流。2014 年受聘為僑務顧問至今。他說，旅館公會的朋友又介紹他去商會，在商會他認識很多朋友，大家都是成功的商人，商會氛圍好有潛力，他從2016 年洛杉磯台美商會會長做到2019年第32屆北美洲台灣商會聯合總會總會長。

汪俊宇在北美洲商會聯合總會總會長任期內，適逢新冠病毒流行，在楊信世界名譽總會長(行政院顧問)的發起下，發動北美洲(包括加拿大)32 個地區商會，一共募集126萬元善款。同時購得950萬個口罩，捐給各地區貧窮的療養院、老人中心和弱勢團體，成功完成「1000萬的口罩，1000萬個台灣愛心」活動，並聯合美國 United-USA 亞美基金組織，引起美國主流對台灣及台美人的注意和重視。

發起「選擇台灣論壇」獲回響

汪俊宇喜歡做別人沒做過的事情，所以他組織及發起第一屆「選擇台灣論壇」（ Select Taiwan Summit)，以視訊方式(以英文為主要溝通語言)，邀請中華民國僑務委員會童振源委員長發表即席英文演講，Select USA Summit 論壇華府主任委員 Eric Crowley 和 Select LA Summit 副主席 Stephen Cheung 發表現場英文演說，並有專題研討及新創競賽。

他說，選擇台灣論壇就像他最初涉足旅館業一樣，從無到有，慢慢打出知名度。日後他會在每年6月的Select USA Summit之後，以 Select Taiwan Summit 的方式舉辦台美貿易和商業交流。他希望將美國的技術引入台灣，連接台灣的人才和勞動力，幫助台灣生產出更有競爭力的產品來美國銷售，同時讓台灣有才智的年輕人有更大展示能力的舞台。Select Taiwan亦將以長設的台灣智庫方式，達到溝通台美之間的商業交流。