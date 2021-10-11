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華男拒疫苗 染新冠又中Delta

記者謝雨珊／洛杉磯報導
華男不打疫苗 染新冠康復又染Delta。(Pexels網頁)
華男不打疫苗 染新冠康復又染Delta。(Pexels網頁)

住在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的陳先生，今年初染了新冠肺炎但很快康復；後來他又染上了Delta病毒，在床上躺了一周後仍然反對打疫苗。但是，有一次與同樣染上Delta病毒的朋友對話後，毅然接種了新冠疫苗。陳先生的大轉變究竟是什麼原因呢？

陳先生以前堅決反對接種新冠疫苗，主因是認為疫苗開發沒多久，這麼快投入市場，擔心未知潛在的副作用影響身體。後來感染了新冠肺炎，他自認為體內已有抗體，不需要再打疫苗了。而且，陳先生不僅自己拒絕疫苗，也不讓妻子及直系親人接種疫苗，因為聽聞「疫苗有改變人類基因的可能」，擔心打疫苗的副作用，可能會造成家人的不適或驟逝，所以一直對疫苗抱持著懷疑態度。

陳先生曾經染疫新冠病毒，現在接種了疫苗，仍對防疫措施不敢馬虎。(Unsplash...
陳先生曾經染疫新冠病毒，現在接種了疫苗，仍對防疫措施不敢馬虎。(Unsplash網頁)

後來，陳先生參加一次朋友的聚會，不幸又染上了Delta病毒。他坦言，染上原版的新冠肺炎時，身體很快就康復。但是，Delta病毒很強，使他臥病在床將近一周，身體虛弱，十分難熬。他提到，那一場朋友聚會共有六人，他致電其中一位朋友許先生問安。沒打疫苗的許先生同樣遭受到Delta病毒的折磨，但他的太太因為已接種了疫苗，陪同許先生參加朋友聚會，又與許先生同床共枕，卻完全沒出現新冠症狀。

陳先生聽完許先生及太太的故事，再加上越來越多研究證實疫苗的有效率，意識到是否該去接種疫苗？經過多日糾結，在與家人討論後，陳先生決定跟妻子一起接種輝瑞疫苗。陳先生說，當時聽到朋友許先生太太的故事，才驚覺疫苗真的有保護作用，且保護效果好，不但可防止自己被染疫，還可以減輕自己染疫後的症狀。親身經歷了Delta病毒的肆虐，陳先生才卸下對新冠疫苗的心防。打完兩劑疫苗的陳先生，對防疫措施仍不敢馬虎。「病毒無處不有，大家還是小心為妙」。

疫苗 Delta病毒 新冠肺炎

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