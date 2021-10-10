洛雙十餐會 360代表祝國運昌隆

駐洛杉磯經文處處長黃敏境。（記者謝雨珊/攝影）

慶祝中華民國110歲生日，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處8日晚舉辦雙十國慶餐會，360多位各界代表出席。受新冠疫情影響，今年縮小規模，改以餐宴而非酒會方式舉辦。經文處長黃敏境致詞，台灣 2300萬人民生活在自由的國度裡，將力抗任何威脅，台灣人民不會屈服於共產中國的壓力。

代表們在雙十國慶大蛋糕前留影紀念。（記者謝雨珊/攝影）

在舉辦餐會的希爾頓酒店外圍附近，有多面中華民國國旗飄揚；會場內擺滿了花籃，雙十國慶超大蛋糕，還有洛杉磯台美商會贊助的一座110年冰雕。

國慶餐會響起了祥獅獻瑞的鑼鼓聲，英姿瀟灑的中華旗隊登場，現場響起經典台語歌《快樂的出帆》，護佑台灣國運昌隆的三太子手持中華民國國旗和台灣「熊」讚的台灣黑熊輕快走上舞台，來自花蓮太魯閣的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）領唱中華民國國歌，揭開整場餐會的序幕。餐會嘉賓們圍聚在巨型蛋糕前，切蛋糕慶祝中華民國生日，現場熱鬧非凡。

代表台灣的三太子及黑熊。（記者謝雨珊/攝影）

美國政要包括聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席Mark Takano、聯邦眾議員 朴銀珠（Michelle Steel）、聯邦眾議員金映玉（Young Kim）、加州眾議會自然資源委員會主席Luz Rivas，以及訪問洛杉磯的聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理哈里斯（Timothy Harris）等人，到場祝福。

國慶餐會由舞龍舞獅開場。（記者謝雨珊/攝影）

黃敏境表示，中華民國是全球華人社會中唯一完全民主的國家，代表著華人世界不可或缺的民主希望；大家聚在一起不僅是慶祝國家的生日，更重要的是支持國家所珍惜的自由民主共同價值，包括自由、民主、法治、公義和尊重基本人權等。他提到，台灣人民都是自由人，是一群在國際社會受到尊重的文明人，並且以擁有一個偉大的國家為榮。

他強調，面對中國刻意破壞台海的安全與穩定，蔡英文總統已多次重申政府在兩岸政策上奉行「和平、對等、民主、對話」的基本立場，中華民國願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話，努力維持台海現狀及區域的和平穩定，也期盼對岸承擔起應有的責任，務實看待中華民國存在的事實。

雙十國慶活動是駐洛經文處每年最為重視的大型活動之一，往年都在環球影城希爾頓酒店舉行大型國慶酒會，今年因受疫情影響調整活動規模。副處長林暉程表示，往年盛大的國慶酒會參與人數過千，今年的國慶餐會採用餐宴方式，僅邀請幾百人出席。為配合洛杉磯縣政府防疫政策，每位入場者均需出示疫苗接種證明；沒帶疫苗卡的民眾，可在現場設置的快篩站檢驗取得陰性報告入場。