南加僑界歡慶雙十 遊行升旗

中華民國退伍軍人協會南加分會成立近兩年多以來，再次參加羅省中華會館慶祝中華民國雙十國慶遊行暨升旗典禮活動。（楊震南提供）

由羅省中華會館統籌，南加 各界慶祝中華民國110年雙十國慶遊行 及升旗典禮，9日上午在華埠熱鬧舉行，現場吸引了眾多各族裔民眾圍觀，大家用各自的方式替中華民國慶生，展現僑界對國父孫中山創建的中華民國的支持，同時也讓更多人認識中華民國。

影音來源：本報記者

駐洛經文處處長黃敏境致詞。（本報記者/攝影）

南加各大僑團當天一大早聚集在Broadway街和Bernard街交界，10時開始遊行至中華會館。參加遊行的有30多個團體，包括中華會館旗下的各個僑團公所、傳統老僑、新僑及越柬寮僑團。現場節目有中華旗隊莊嚴走步、祥獅獻瑞團、舞龍舞獅表演、巨型中華民國國旗進場儀式、以及升旗典禮。

中華民國退伍軍人協會南加分會參加羅省中華會館慶祝中華民國雙十國慶遊行暨升旗典禮活動，有會員著軍裝並由張學海理事長領隊參加遊行，由副理事長楊震南領唱中華民國國歌。（楊震南提供）

駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境代表中華民國政府出席活動。他表示，100多年前，孫中山先生遠渡重洋到美國這塊自由土地，向海外華僑宣揚國家發展的藍圖規劃，希望成立一個自由民主制度的中華民國。中山先生「聯合世界上平等待我之民族，共同奮鬥」的理念，與今年國慶主題「民主大聯盟，世界加好友」所代表的精神不謀而合。 他指出，如今中共也紀念辛亥革命，但是，辛亥革命所支持的是自由民主制度，不是威權專制。中華民國捍衛孫中山創立的自由民主制度，期盼大家繼續支持自由民主價值。

聯邦眾議院趙美心（中）參加中華會館的遊行慶雙十活動。（本報記者/攝影）

中華會館主席廖美華表示，去年因為疫情，只能一切從簡舉辦升旗和獻花儀式。今年大部分人都注射了新冠疫苗，因此決定恢復傳統的慶祝雙十國慶方式。

來自浙江溫州的鄭先生一家人認同中華民國。（本報記者/攝影）

活動現場吸引了當地很多居民，還有很多不同背景的華人民眾。有來自大陸浙江溫州的一對夫妻，帶著兩小從鮑爾溫公園（Baldwin Park）到場支持。鄭先生身穿中華民國國旗衣裳，搖著大型中華民國國旗。他的太太則拿著「中華民國-浙江溫州一家人」的標語。鄭先生說，作為中國人不能忘本，中華民國是根基，傳承炎黃文化的精神。他認同孫中山先生當初成立中華民國的理念，因此參與慶祝中華民國成立110年。

中華旗隊進場為升旗典禮揭幕。（本報記者/攝影）

遊行及升旗典禮結束後，眾人又移至中山廣場向孫中山銅像獻花。主辦方也於10月10日雙十國慶當晚6時，在金龍大酒家舉行全僑餐會。

南加僑界升旗慶雙十。（本報記者/攝影）

當日參與雙十國慶遊行團體包括洛杉磯榮光聯誼會、中華旗隊、中華民國退伍軍人協會南加分會、羅省中華會館四大首長及旗下多個僑團、世界華人工商婦女企管協會南加分會、駐洛經文處全體人員、洛僑中心FASCA、加州 台灣同鄉聯誼會、南加州中國大專院校聯合校友會及旗下多個校友會等30多個僑團。