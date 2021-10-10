洛縣一律師主動申請 助老人領紓困金 可能有詐
多名讀者來電本報稱，一名陳姓律師最近幾個月在洛杉磯縣聖蓋博谷華人密集城市的一家酒店，專門給華裔老年人辦理身分登記，讓他們提供個人資料，協助老人申請加州就業發展局（EDD）的紓困金，每位申請者可獲1萬6000元。那申請後的老人究竟有沒有拿到這筆錢，此事究竟是福利還是騙局？
一名華人（以下稱A女士）88歲的母親曾去過這家酒店，並在陳律師幫助下申請這筆紓困金，但因A女士懷疑此事的真實性，之後又取消申請。A女士日前稱，母親的一些長者朋友申請後，有些已拿到1萬多現金，但有些分文都未收到。
據A女士回憶，母親是8月下旬在朋友帶領下去了這家酒店，「去之前媽媽跟我提這事，還說一般人不能隨便去，一定要有介紹人才可帶進去，很神秘，我勸她不要去，天下沒有免費午餐，但媽媽還是跟朋友去了。」
被懷疑謀取不當利益
母親辦理申請的那天下午，A女士接到來電，讓她也趕來現場，因其母和子女同住，工作人員需要她到現場錄製視頻證實相關信息，「我根本不相信這事，就沒有答應過去。」事後A女士得知母親已將個人信息，包括家庭住址、社安號、醫保卡（紅藍卡）等都告訴對方，並在電腦上做了相關記錄，「我感覺這就是詐騙，騙取老人個人資料，可能意在謀取不當利益。」
在那之後，A女士聽說這家酒店還有同樣活動，就帶母親親自前往，準備一探究竟。據A女士說，她們來到酒店二樓，當時看到很多華裔老人在排隊，一名30多歲的華人男子自稱陳律師，他告訴A女士，他們專門幫助65歲以上的老人申請加州就業發展局的紓困金。 A女士表示懷疑，同時擔心母親的個資被盜取，就提出取消母親之前記錄的信息，「我當時問了很多問題，但對方看我們不想申請，就很不耐煩，不願回答。」
60多歲的另一名華人女士（以下稱B女士）當時也在現場，並目睹陳律師為老人申請紓困金的全部過程，「陳律師將一名老人的醫療卡、ID、社安卡等信息全都輸進電腦中的表格，還將所有證件拍照，七八分鐘後，陳律師告訴老人申請成功通過。」
有人宣稱已入帳1萬多
據B女士回憶，陳律師說十天至兩周就會收到一張EDD的Visa卡，律師會幫他們開卡，之後就可以順利拿到幾筆錢，「第一次會拿到900到1800元之間，兩周後可拿1萬3000元左右，同時需支付3000元律師費，最後一筆錢是一兩千左右，總共可以領到1萬6000元。」
B女士說，朋友在陳律師幫助下成功申請，之後確實收到一張銀行卡，至今卡內已入帳1萬多，但對整件事的流程，B女士表示懷疑。第一，一般申請政府機構紓困金，都需要幾個工作日才知是否通過，為何在陳律師的幫助下，幾分鐘就能通過申請。第二，如果政府對老人有這麼大的補助計劃，為何媒體沒有相關報導。
當時輪到B女士辦理申請，她告訴律師自己是低收入，現住老人公寓，如果一下拿到這麼多錢，政府會不會不再提供老人公寓，豈不是得不償失？ 「陳律師當時就跟我說，這不是什麼問題，收到錢後，馬上提取現金就可以。 」
B女士繼續追問，申請過程中有什麼具體表格，及有無相關文件資料可以備份留檔，「當時陳律師就愣住了，說既然我有這麼多問題，就考慮一下再申請吧。 」由於太多疑問無法得到答案，B女士並沒有繼續申請，她感覺這就是一場騙局，有人在利用老人的無知騙錢。
向本報投訴的讀者向記者提供陳律師的名片，記者曾嘗試多次撥打陳律師的電話，但始終無人接聽。同時，記者致電陳律師承攬生意的那家酒店，詢問是否知道陳律師從事的業務時，工作人員表示並不知情。
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