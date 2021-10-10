洛縣一律師主動申請 助老人領紓困金 可能有詐

華裔老人可領1萬6000元紓困金，福利還是騙局？（unsplash.com）

多名讀者來電本報稱，一名陳姓律師最近幾個月在洛杉磯縣聖蓋博谷華人 密集城市的一家酒店，專門給華裔老年人辦理身分登記，讓他們提供個人資料，協助老人申請加州就業發展局（EDD）的紓困金 ，每位申請者可獲1萬6000元。那申請後的老人究竟有沒有拿到這筆錢，此事究竟是福利還是騙局？

一名華人（以下稱A女士）88歲的母親曾去過這家酒店，並在陳律師幫助下申請這筆紓困金，但因A女士懷疑此事的真實性，之後又取消申請。A女士日前稱，母親的一些長者朋友申請後，有些已拿到1萬多現金，但有些分文都未收到。

據A女士回憶，母親是8月下旬在朋友帶領下去了這家酒店，「去之前媽媽跟我提這事，還說一般人不能隨便去，一定要有介紹人才可帶進去，很神秘，我勸她不要去，天下沒有免費午餐，但媽媽還是跟朋友去了。」

被懷疑謀取不當利益

母親辦理申請的那天下午，A女士接到來電，讓她也趕來現場，因其母和子女同住，工作 人員需要她到現場錄製視頻證實相關信息，「我根本不相信這事，就沒有答應過去。」事後A女士得知母親已將個人信息，包括家庭住址、社安號、醫保卡（紅藍卡）等都告訴對方，並在電腦上做了相關記錄，「我感覺這就是詐騙，騙取老人個人資料，可能意在謀取不當利益。」

在那之後，A女士聽說這家酒店還有同樣活動，就帶母親親自前往，準備一探究竟。據A女士說，她們來到酒店二樓，當時看到很多華裔老人在排隊，一名30多歲的華人男子自稱陳律師，他告訴A女士，他們專門幫助65歲以上的老人申請加州就業發展局的紓困金。 A女士表示懷疑，同時擔心母親的個資被盜取，就提出取消母親之前記錄的信息，「我當時問了很多問題，但對方看我們不想申請，就很不耐煩，不願回答。」

60多歲的另一名華人女士（以下稱B女士）當時也在現場，並目睹陳律師為老人申請紓困金的全部過程，「陳律師將一名老人的醫療卡、ID、社安卡等信息全都輸進電腦中的表格，還將所有證件拍照，七八分鐘後，陳律師告訴老人申請成功通過。」

有人宣稱已入帳1萬多

據B女士回憶，陳律師說十天至兩周就會收到一張EDD的Visa卡，律師會幫他們開卡，之後就可以順利拿到幾筆錢，「第一次會拿到900到1800元之間，兩周後可拿1萬3000元左右，同時需支付3000元律師費，最後一筆錢是一兩千左右，總共可以領到1萬6000元。」

B女士說，朋友在陳律師幫助下成功申請，之後確實收到一張銀行卡，至今卡內已入帳1萬多，但對整件事的流程，B女士表示懷疑。第一，一般申請政府機構紓困金，都需要幾個工作日才知是否通過，為何在陳律師的幫助下，幾分鐘就能通過申請。第二，如果政府對老人有這麼大的補助計劃，為何媒體沒有相關報導。

當時輪到B女士辦理申請，她告訴律師自己是低收入，現住老人公寓，如果一下拿到這麼多錢，政府會不會不再提供老人公寓，豈不是得不償失？ 「陳律師當時就跟我說，這不是什麼問題，收到錢後，馬上提取現金就可以。 」

B女士繼續追問，申請過程中有什麼具體表格，及有無相關文件資料可以備份留檔，「當時陳律師就愣住了，說既然我有這麼多問題，就考慮一下再申請吧。 」由於太多疑問無法得到答案，B女士並沒有繼續申請，她感覺這就是一場騙局，有人在利用老人的無知騙錢。

向本報投訴的讀者向記者提供陳律師的名片，記者曾嘗試多次撥打陳律師的電話，但始終無人接聽。同時，記者致電陳律師承攬生意的那家酒店，詢問是否知道陳律師從事的業務時，工作人員表示並不知情。