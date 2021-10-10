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癱瘓多年華裔老人獲領失業金 觸法會被追繳

記者邵敏／洛杉磯報導
癱瘓多年的華裔老人還能申請失業金？ EDD立案調查。（unsplash.com）
癱瘓多年的華裔老人還能申請失業金？ EDD立案調查。（unsplash.com）

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）一名癱瘓多年的華裔老人，今年8月在一名律師的幫助下申請失業金，之後他收到了第一筆錢，但老人左右思慮，深感不安，10月初他致電加州就業發展局（EDD），詢問自己是否可使用這筆錢，得到的回覆是不可以。

EDD資深工作人員J女士接到老人電話，「我明確跟他說，不能用這筆錢，如果使用的話將帶來一系列麻煩。」據J女士敘述，8月底一名律師將這名殘疾老人接到聖蓋博谷一家酒店，在那裡幫助老人申請失業金，「老人癱瘓十多年，一直坐輪椅，根本沒辦法工作，也沒有做生意，怎麼可以申請失業補助金？」

J女士稱這就是典型的失業金詐騙案，「這名老人已收到第一筆失業補助金，他問我怎麼辦，我說如果原封不動把卡退回來，我們就不追究此事。」電話中，J女士追問老人為何冒領失業金，但老人回答說自己什麼都不知道，當時就是律師幫助申請的。

EDD最近已收到多起類似案件舉報，都在同一家酒店，一名自稱陳律師的人幫助老人申請失業金，EDD目前已介入調查此案，表示將嚴查冒領失業金的不法人士。同時，多名華人反映，不少老人都在這名陳律師的幫助下申請失業金，有些老人甚至已拿到1萬多元。

J女士說，EDD不是社會福利機構，是專門幫助失業人士的政府機構，如果老人有工作或生意，正常報稅，當然可以領取失業補助金，否則就是在騙取政府的紓困金，「不法分子可能會利用一些老人的無知和貪便宜，用似是而非的語言迷惑老人，混淆概念。」EDD失業金通常針對領取W2薪水的工作人員，自去年3月29日開始，由於新冠疫情影響，聯邦政府特別撥款，所有自僱人士也可以申請失業金，但延期到今年9月4日已全部結束。

J女士指出，老人如果沒有工作收入，但冒領失業金，就等著罰款，所有拿到的錢都會被要求退還，若無錢退還，政府將從社安補助金(Supplemental Security Income)中扣取錢款。同時，老人的信用也會因此受到很大影響，情節嚴重者恐有牢獄之災。

一些涉及此案的老人，表示自己對申請時填寫的表格細節並不知情。但J女士表示，「所有簽名都是老人自己簽的，如果到了法庭上，老人說什麼都不知道，那沒有用，還是要承擔相應法律責任。」

對於幫助老人冒領失業金的人員，自然也要承擔法律責任。但J女士不諱言，「這些人很難抓，我手上就有不少類似案件，嫌疑人幫助他人申請失業金後，很快銷聲匿跡，再也找不到。」J女士也表示，這些不法分子即便抓住，因文件上沒有他們的簽名，且勢必會在法庭上陳述所有信息都是老人提供，自己並不知真假，藉此逃脫罪責，最後只有這些冒領失業金的老人最倒楣。

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