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華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

記者邵敏／洛杉磯報導
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）好運來超市所在的停車場，4日發生一起碰瓷事件。監控錄像清楚記錄了事件的整個過程，華女在倒車時，一名男子故意從車後主動相撞，隨後要求索賠。

影音來源：鄭先生提供╱記者邵敏後製

據熱心市民鄭先生陳述，10月4日下午他正好在好運來超市隔壁一家華資店停留，「我在朋友店中，下午6時一名員工說，他剛在停車場目睹一起碰瓷事件。」聽聞此事，鄭先生趕緊檢查監控探頭，視頻記錄了剛發生的一幕。

當天下午5時45分，一名身穿綠色T恤、黑色短褲、黑色球鞋的墨西哥裔男子，出現在監控視頻中，鄭先生表示，「之前視頻顯示，這名男子一直在廣場到處閒逛，感覺他在尋找作案目標。」

此時，一位身穿粉色上衣，戴遮陽帽的中年婦女在廣場內停好車下來，「這樣的裝扮，在那個廣場出入的，基本上是華人。」鄭先生說，西裔男子就躲在一部車旁邊盯著華女的一舉一動。

監控顯示，華女去了一家麵包店很快返回車內，就在她緩緩倒車時，這名在一旁守候多時的男子疾步衝過去，故意在車尾撞了一下，隨即男子跑到駕駛室旁邊，開始跟華女交涉。在男子要求下，華女又重新停好自己的車。鄭先生說，「我們的員工正好就在附近，親眼看到男子稱自己被車撞了，要求華女賠錢，華女當時就拿出現金給了那名男子，但具體給了多少錢，員工沒有看清楚。」

從之後的監控視頻中還可以看到，嫌疑男子得手後並沒有離開現場，有兩輛車從他身邊經過，男子在指揮這些車輛，鄭先生表示，「他們應該和嫌疑男子一夥，是團伙作案，作案得逞之後，男子並沒有離開，繼續在停車場閒逛，看上去像在尋找下一個作案目標。」

律師劉龍珠認為，這是典型的碰瓷事件，碰瓷構成刑事犯罪，本質就是通過欺詐方式盜竊錢財，如超過950元就是重罪。他建議，華人如果遇到類似碰瓷事件，一定要第一時間報警，同時想辦法通知現場保安或工作人員，「千萬不要給錢，給錢就有被對方搶劫的風險，同時一旦給錢，對方可能得寸進尺，會進一步敲詐勒索。」

劉龍珠說，華人通常給其他族裔的印象是，有錢、膽小、願意私了，因此很容易成為此類案件的作案對象，「堅決不要跟犯罪分子私了，不要妥協，最好還能在現場拍照錄像存證。」同時，劉龍珠還提醒，在公眾停車場駕駛或倒車時，要時刻注意觀察周圍環境，如果看到可疑人士，就要引起注意，避免此類事件的發生。

華女倒車時，一名男子故意從車後主動相撞，隨後要求索賠。（監控截屏）
華女倒車時，一名男子故意從車後主動相撞，隨後要求索賠。（監控截屏）

華女 華人 墨西哥

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