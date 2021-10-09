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羅蘭岡華人區盜竊頻發 3嫌為亞裔

記者王若然／羅蘭岡報導
監控捕捉到的女嫌疑人。（洛縣警局提供）
監控捕捉到的女嫌疑人。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局提醒民眾，羅蘭岡（Rowland Heights）6日下午有包括華人在內的多個住戶被盜，提醒民眾注意社區中可疑人士，並為警方提供線索。

根據警局發給當地居民的郵件，6日下午12時至3時，羅蘭岡地區多戶人家遭竊。嫌疑人為一亞裔女子隨同兩名亞裔模樣的男子。亞裔女子走向住戶家門口敲門，確定家中無人後，兩名男子再闖入家中作案。嫌疑人車子應為白色Ford SUV類型。

據KTLA的採訪，其中一名受害人為華裔女子王欣曼（Shinmann Wang，譯音）。王欣曼家的攝像頭、運動探測器和安全警報都未能阻擋三名黑衣竊賊，監控錄像顯示，一名婦女在前面敲門，然後兩個男子繞到後面，打碎了一扇滑動玻璃門。王說，這家人回來後發現一側「全都被砸碎了」，到處都是玻璃。竊賊洗劫了她的房子，帶走了現金、名牌錢包和珠寶，以及「我祖母的珠寶首飾，有一個3克拉的鑽戒。我感覺真的很糟糕。」

王欣曼說，她在 Ring應用程序上發布了竊賊的照片和搶劫的描述，聖蓋博谷的其他人報告說，這群竊賊可能自 2020年以來就一直闖入房屋。

警局目前向民眾徵集更多線索，包括門口監控捕捉到的畫面。有當地華人看到警方發出的郵件表示，嫌犯皮膚黝黑，貌似來自東南亞一帶。

有線索的民眾可以聯繫洛杉磯縣警局核桃/鑽石吧分局警員、社區關係負責人Louis Denver。電話：909-8592840，或909-5952264。

監控捕捉到的男嫌疑人。（洛縣警局提供）
監控捕捉到的男嫌疑人。（洛縣警局提供）

亞裔 鑽石吧 核桃

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