確診日增逾千 洛縣防疫不能鬆

洛縣從7日開始對大型活動和部分室内服務行業實施疫苗證令，縣公共衛生局提醒民眾「危險依舊存在，戴好口罩，保持距離，打疫苗」。（洛縣公共衛生局）

洛杉磯 縣8日新增新冠感染病例仍在千人以上，死亡兩位數。洛杉磯縣公共衛生局提醒民眾「危險依舊存在，戴好口罩，保持距離，打疫苗」。

洛杉磯縣公共衛生局8日發布的最新統計數字顯示，洛縣 7日新增感染1222例，新增死亡28人，兩項數字的總數分別達到146萬7450例和2萬6254人。洛杉磯縣仍有750位感染者住院治療。

過去七天中，洛杉磯縣每天平均有12萬5517人參加測試，陽性率為1.17%左右。洛縣公衛局表示，洛縣從7日開始生效的疫苗卡以及相關防疫規範，包括要求所有參加大型戶外活動和集會的民眾都必須持有疫苗證，或出示72小時内無感染證明；夜總會、酒吧、品酒屋等室内的工作人員和客人，7日起必須至少接種部分疫苗，11月4日之前必須完全接種疫苗；餐廳、食肆和飲品店的客人和員工强烈建議要接種疫苗；室内活動須戴口罩等多項要求，希望民眾和商家配合。

為全面加强防疫，增强民眾冬季感冒預防力，洛縣公衛局將從下周開始在洛杉磯縣13個公共圖書館為民眾免費施打感冒預防針，各地時間不同，在10月14日至於11月10日之間。這也是洛杉磯縣連續第八年為民眾提供免費感冒預防針注射。去年，洛縣共爲2500位民眾打感冒預防針。

根據聯邦疾病預防與控制中心的數據，在2019年至2020年度，美國因感冒預防針的施打，預計防止了752萬例流感，減少10萬5000人住院和6300人因可能的相關感染和併發症死亡。尤其是50歲以上和免疫力低下的民眾，都建議注射。

今年的免費流感疫苗 注射無需預約，注射時間與地點如附表。