加州大學10年增2萬招生名額 5年減少非居民學生

加州大學總校長德雷克強調，未來十年加州大學不會新建校園，但將努力增加本科生和研究生的數量。（記者丁曙／攝影）

加州大學 校長德雷克 (Michael V. Drake)近期會晤少數族裔媒體表示，加州大學在未來十年不會新建分校，但是會充分利用現有校園擴大招收和接納更多學生。加州大學希望到2030年為學生增加2萬個錄取名額，相當於一個新校區，以幫助滿足社會和勞力市場對加州大學教育和畢業生不斷增長的需求，包括對高技能員工日益增長的需求。

加州大學九個大學生校區面臨迫在眉睫的容量危機，未來十年可能無法錄取最多14萬4000名合格的申請人，進入加州大學攻讀四年制學位的機會。德雷克說，對加州大學教育的需求多年來一直在增長，破紀錄的申請數量不言自明，多年來人們都聽說過關於學生申請加州大學面臨的挑戰。 很明顯，入學人數的增長對大學和國家的未來至關重要。

加州大學總校長德雷克指出，加州大學必須在保持教學和研究質量的情況下發展，並且增加大學生和研究生以及教職員工的數量。去年，加州大學收到了創紀錄要求2021年秋季入學的25萬份申請書，包括20萬3700名新生和4萬6155名轉學生，並且是有史以來最多樣化的學生群體。但是，加州大學卻無法完全滿足入學人數增加的需求。入學名額供不應求，尤其是那些最受歡迎的校園，引起了家庭普遍的焦慮，並且升高了要求擴大加州居民入學率的政治壓力。

加州立法者已經承諾，要在2022年秋季增加6200 個加州大學招生 名額，並在五年內減少洛杉磯加州大學校區（UCLA）、柏克萊 校區（UC Berkeley）、聖地牙哥校區（UC San Diego）內的非加州居民學生，要為4500名加州本地學生騰出空間。

另一方面，加大系統的各個大學都有自己的長期發展計劃。例如，柏克萊校區每年將校園大學生錄取率增長1%；聖他克魯茲校區（UC Santa Cruz）通過了一項長期發展計劃，預計到2040年將大學生入學人數增加44%，從1萬9000人增加到2萬8000人。河濱校區（UC Riverside）自2013年以來，學生人數增長了24%，從2萬1000人增加到2萬6000 人，將來希望達到4萬人。

此外，加大理事會強調，需要以公平的方式增加入學人數，吸引代表加州不同種族和地區的學生群體。德雷克召集了一個由校長和其他加州大學領導人組成的工作組來制定招生增長計劃。他說，對於加州大學來說，學校領導層有責任為未來搭建一座橋樑，讓機會和人才，在郵政編碼區域中更公平地分配。