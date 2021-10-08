官員：康斗地基不穩、屋頂彎裂問題多 隨時危及生命

屋簷年久失修。（記者楊青／攝影）

對於部分居民對限期在18日之前撤離令的反彈，和坊間某些猜測，鑽石吧 建築安全部門表示，根據目前對相關物業的檢查報告，該建築群面臨隨時可能危及生命、財產和公眾安全的結構性危險，包括地基不穩，地板支撐老化，屋頂和天花板下沉等，情況相當嚴重。

鑽石吧建築安全部門表示，撤離通告是在加州 執照結構和土木工程師對150個單元康斗全面檢查，並經過房主協會支持，鑽石吧建築安全部門審核之後發出。檢查報告顯示，該物業所有150個住宅單元，社區内相關的其它建築，目前狀況都不符合加州和鑽石吧的住房健康與安全法規。

根據結構和土木工程公司 Khatri International於9月22日向鑽石吧市府提交的調查報告， 該物業所有建築物都面臨結構性危害，包括地基老化或不足，地板和╱或地板支撐缺陷或老化，部分地面出現開裂、傾斜或彎曲。由於垂直支撐部件材料劣化和變質，天花板、屋頂出現下垂、裂開或彎曲。

部分住家的木製圍欄狀況。（記者楊青／攝影） 牆壁石膏脫落。（記者楊青／攝影）

調查報告同時表示，該物業內所有建築物缺乏抗天氣保護，包括外牆石膏老化、破碎或鬆散，地板、地基以及屋頂覆蓋物都出現了不同程度的破損、腐爛、裂開或彎曲，防水性能惡化，部分牆壁已失去支撐和保護作用。

報告指出，造成物業嚴重損害的原因，是物業內所有建築物長期未有效維護造成。此外，物業內還發現了白蟻和其它蟲害，看得見黴菌（mold）生長，mold會對人體健康造成長遠影響。

根據鑽石吧建築安全部門給屋主發出的通告，如果屋主選擇對建築的結構進行修復，必須在進行任何修復之前，向城市建築安全部門提交詳細的修復計畫，並需在開工前獲得所有許可。為方便進一步檢查和修復作業，所有單位必須在10月18日之前騰空，二樓騰空之後除工作 人員外，任何居民不能重新進入。

居民在重新入住之前，必須向建築安全部門提交建築物修復到安全狀態的完整報告。居民如有問題，可致電鑽石吧市府建築安全部門，909-839-7021聯繫Raymond Tao，或[email protected]。