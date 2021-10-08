康斗變危屋 強制撤離住戶慌 有華人不甘心誓守家園

民眾門前被貼上紅紙或黃紙，均限期在本月18日之前撤離。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 市府建築安全部門向150戶康斗住戶發出紅黃安全危險通告，限期在本月18日最後截期前撤離，住宅重新住人之前必須全面整修，如不整修，建築安全部門將不排除依法推倒這些高危建築。數百居民連日來不知所措，在許多租戶馬不停蹄另找住處的同時，大多數的房主則心急如焚，甚至有居民猜測是有人想要重新開發該片土地，才以房屋安全名義「找茬」。部分華人 屋主則表示，他們不會離開自己的住家。

平日兩邊大門緊鎖、只有住家能夠按碼進入的鑽石吧Golden Springs Dr. 23601-23665號康斗小區，近日不少居民都在庭院中熱議限期撤離的事情。一位八旬華人阿婆表示，女兒多年前在這裏買了房子，她兩年前搬到這裏居住，很喜歡這裏清幽的環境，平時可以在院子中散步，很安全。上周得知大家都要在18日之前搬家，「我往哪裏搬？」阿婆表示，女兒和家人已經告訴她，就繼續住這裏，哪裏也不去。

退休 華人屋主Jenny曹表示，連日來寢食不安，「我們2016年花了24.5萬購買了這裏的房子」，她說，本想孩子們都大了，家庭人口變得簡單，所以購買此一康斗安度晚年，現在卻突然說房子問題很大，甚至要被推倒，「這不相當於我們一輩子的積蓄全部要泡湯？而且完全打斷了原來的退休計劃和生活」，Jenny表示，20多萬元是自己和家人一輩子的積蓄，想想都覺得恐慌和絕望。

據瞭解，在150戶康斗中，目前屋主自住約三分之一，三分之二房子則是租客居住。所以現在不僅是屋主着急，租戶同樣不知所措。西裔大學生Mark表示，他一年半前在這裏租屋居住，平常在附近社區學院上課，一房一浴，每月1500元，「在這個地區，這個租金已算是是很好的價錢」，他現在着急要在短短兩周多内找到類似價錢的房子，難度很大，但如果大家都走，他也沒有辦法。

不過也有居民表示，既然房子有問題，搬家也是遲早的事。已在小區租房居住六年的一位中年女士表示，她這些天都在忙著另找住處，而且已經找到，雖然價格高一些，但安全更重要。她因爲有固定工作，另外租房不成問題，但如果經濟沒有保障，要在類似地區租到較低房租的房子確實不易。她的房東一直對她很好，並沒有要高價房租，所以這次搬家，她也不會向房東討補償費。

這位中年職業女士表示，她對居住在小區給分70左右，「大環境確實很一般，停車場、洗衣房等平常似乎都沒有人打理，很多住家的陽台上木條和牆灰已明顯破損，公共地區草長了，也沒人管」，「不過我只要回到家，就覺得自己的小空間很好，從來沒有想到這裏會有安全問題」。

不過部分居民還是對建築安全的調查持保留看法。一些居民表示，他們看到檢查人員「只是用目測方式，就得出房子非常危險不能住人的結論，似乎太過冒失，對住戶不公平」。

部分居民表示，他們現在正在請律師準備上訴，「我們覺得房主協會（HOA）並沒有真正為居民努力，所以我們自己想辦法，第一步先讓城市安檢部門將紅黃單撤掉，然後著手修理，以保證居民和公眾安全」。

據鑽石吧市府建築安全部門的要求，所有的上訴都需在安全警告通知發出的十天内，也就是9日之前提出，否則將作爲願意接受和執行處理。

對於居民和房主擔心房子被全部推倒，鑽石吧建築安全部發言人Picecilia Arellano於7日表示，市府的目的並不是要推倒這些康斗，而是確保居民的安全。她說，建築安全部門正與該物業的房主協會進一步商討解決辦法，估計下周會有更切實的計畫。