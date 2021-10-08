我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

康斗變危屋 強制撤離住戶慌 有華人不甘心誓守家園

記者楊青╱鑽石吧報導
民眾門前被貼上紅紙或黃紙，均限期在本月18日之前撤離。（記者楊青／攝影）
民眾門前被貼上紅紙或黃紙，均限期在本月18日之前撤離。（記者楊青／攝影）

鑽石吧市府建築安全部門向150戶康斗住戶發出紅黃安全危險通告，限期在本月18日最後截期前撤離，住宅重新住人之前必須全面整修，如不整修，建築安全部門將不排除依法推倒這些高危建築。數百居民連日來不知所措，在許多租戶馬不停蹄另找住處的同時，大多數的房主則心急如焚，甚至有居民猜測是有人想要重新開發該片土地，才以房屋安全名義「找茬」。部分華人屋主則表示，他們不會離開自己的住家。

平日兩邊大門緊鎖、只有住家能夠按碼進入的鑽石吧Golden Springs Dr. 23601-23665號康斗小區，近日不少居民都在庭院中熱議限期撤離的事情。一位八旬華人阿婆表示，女兒多年前在這裏買了房子，她兩年前搬到這裏居住，很喜歡這裏清幽的環境，平時可以在院子中散步，很安全。上周得知大家都要在18日之前搬家，「我往哪裏搬？」阿婆表示，女兒和家人已經告訴她，就繼續住這裏，哪裏也不去。

退休華人屋主Jenny曹表示，連日來寢食不安，「我們2016年花了24.5萬購買了這裏的房子」，她說，本想孩子們都大了，家庭人口變得簡單，所以購買此一康斗安度晚年，現在卻突然說房子問題很大，甚至要被推倒，「這不相當於我們一輩子的積蓄全部要泡湯？而且完全打斷了原來的退休計劃和生活」，Jenny表示，20多萬元是自己和家人一輩子的積蓄，想想都覺得恐慌和絕望。

據瞭解，在150戶康斗中，目前屋主自住約三分之一，三分之二房子則是租客居住。所以現在不僅是屋主着急，租戶同樣不知所措。西裔大學生Mark表示，他一年半前在這裏租屋居住，平常在附近社區學院上課，一房一浴，每月1500元，「在這個地區，這個租金已算是是很好的價錢」，他現在着急要在短短兩周多内找到類似價錢的房子，難度很大，但如果大家都走，他也沒有辦法。

不過也有居民表示，既然房子有問題，搬家也是遲早的事。已在小區租房居住六年的一位中年女士表示，她這些天都在忙著另找住處，而且已經找到，雖然價格高一些，但安全更重要。她因爲有固定工作，另外租房不成問題，但如果經濟沒有保障，要在類似地區租到較低房租的房子確實不易。她的房東一直對她很好，並沒有要高價房租，所以這次搬家，她也不會向房東討補償費。

這位中年職業女士表示，她對居住在小區給分70左右，「大環境確實很一般，停車場、洗衣房等平常似乎都沒有人打理，很多住家的陽台上木條和牆灰已明顯破損，公共地區草長了，也沒人管」，「不過我只要回到家，就覺得自己的小空間很好，從來沒有想到這裏會有安全問題」。

不過部分居民還是對建築安全的調查持保留看法。一些居民表示，他們看到檢查人員「只是用目測方式，就得出房子非常危險不能住人的結論，似乎太過冒失，對住戶不公平」。

部分居民表示，他們現在正在請律師準備上訴，「我們覺得房主協會（HOA）並沒有真正為居民努力，所以我們自己想辦法，第一步先讓城市安檢部門將紅黃單撤掉，然後著手修理，以保證居民和公眾安全」。

據鑽石吧市府建築安全部門的要求，所有的上訴都需在安全警告通知發出的十天内，也就是9日之前提出，否則將作爲願意接受和執行處理。

對於居民和房主擔心房子被全部推倒，鑽石吧建築安全部發言人Picecilia Arellano於7日表示，市府的目的並不是要推倒這些康斗，而是確保居民的安全。她說，建築安全部門正與該物業的房主協會進一步商討解決辦法，估計下周會有更切實的計畫。

鑽石吧一處多達150戶康斗的居民區，近日被鑽石吧市府城市建築安全部門貼上紅紙和黃...
鑽石吧一處多達150戶康斗的居民區，近日被鑽石吧市府城市建築安全部門貼上紅紙和黃紙，警告危險，數百居民限期在10月18日之前搬出。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 華人 退休

上一則

官員：康斗地基不穩、屋頂彎裂問題多 隨時危及生命

下一則

學生強制打疫苗 紐森卻開「後門」

延伸閱讀

洛縣華人聚居區一天內多起住戶被盜 警稱3嫌為亞裔

洛縣華人聚居區一天內多起住戶被盜 警稱3嫌為亞裔
危屋 鑽石吧150戶康斗限期撤離

危屋 鑽石吧150戶康斗限期撤離
離家至少數周 返回尚無時間表

離家至少數周 返回尚無時間表
加州租房援助 已發6.5億 5.5萬家庭受惠

加州租房援助 已發6.5億 5.5萬家庭受惠
好久不見 鑽石吧長青會200位爺奶疫後歡喜團聚

好久不見 鑽石吧長青會200位爺奶疫後歡喜團聚
馬州蒙郡租房詐騙連兩起 警追冒牌女房仲

馬州蒙郡租房詐騙連兩起 警追冒牌女房仲

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」