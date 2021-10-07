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洛縣12歲以上參加萬人戶外活動 須有完全接種證明

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣室內酒吧、酒莊、夜店、以及啤酒廠的工作人員必須在11月4日前完成第二劑接種。（本報檔案照）
洛縣室內酒吧、酒莊、夜店、以及啤酒廠的工作人員必須在11月4日前完成第二劑接種。（本報檔案照）

洛杉磯縣自10月7日（周四）開始，12歲以上居民凡是參加超過1萬人的大型戶外活動，包括校園球賽、演唱會、遊樂園等，都必須提供新冠疫苗完全接種證明，或72小時內新冠陰性檢測報告。洛縣室內酒吧、酒莊、夜店、以及啤酒廠的工作人員，都必須提出至少接種一劑疫苗的證明，並且必須在11月4日前完成第二劑接種。

洛杉磯縣6日新增1479例確診病例、31例死亡，748人因染疫住院。6日確診率為1.0%。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣接下來幾個月最主要的施政方向，將是協助業者及機構單位，遵守最新的防疫規則，同時讓大家對抗疫更有意識及共識。目前洛縣尚有數萬人沒有接種疫苗，希望藉此新規鼓勵他們接種疫苗，以降低病毒在社區的傳播率。

洛杉磯縣自10月7日（周四）開始，12歲以上居民凡是參加超過1萬人的大型戶外活動，必須提供新冠疫苗完全接種證明，或72小時內新冠陰性檢測報告的新規定，對於參觀球賽有一定的影響。

民眾觀看10月10日在SoFi球場上對決的克里夫蘭布朗（Cleveland Br...
民眾觀看10月10日在SoFi球場上對決的克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）及洛杉磯電光隊（Chargers）橄欖球賽，必須出示疫苗接種卡或新冠陰性檢測報告。（路透）

這項政策將影響9日（周六）南加大（USC) 對上猶他州一間大學的橄欖球校隊比賽。南加大體育總監Mike Bohn這周，在社群媒體上提醒校隊粉絲，當天出席球賽時，必須出示疫苗完成接種卡。也就是說民眾想要看球賽，必須在球賽當天的兩周前完成疫苗接種動作。10日（周日）在SoFi球場上對決的克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）及洛杉磯電光隊（Chargers）橄欖球賽，也將受到該政策影響。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）上周表示將放寬部分的規定。

第一、由於11歲以下居民仍未有資格打疫苗，洛縣目前不會要求11歲以下者出示疫苗接種證明。

第二、洛縣同意將18歲以上居民，同時出示疫苗接種證明及身分證的這項規定，延期至11月1日再實施。

第三、洛縣將不再要求17歲以下青少年，同時出示疫苗接種證明及身分證。

第四、洛縣室內活動人數達千人以上的場合，民眾必須出示疫苗接種證明或新冠陰性檢驗報告才可入場。

第五、10月7日開始，室內酒吧、酒莊、夜店、以及啤酒廠的工作人員，都必須提出至少接種一劑疫苗的證明，並且必須在11月4日前完成第二劑接種。

洛杉磯縣防疫新規
洛杉磯縣防疫新規

疫苗 洛縣 洛杉磯

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進出洛杉磯市室內營業場所 將須出示疫苗卡

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