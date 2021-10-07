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紐森北嶺州大簽署 投資高等教育471億

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
加州州長紐森（左二）在北嶺州大簽署了高等教育配套法案同師生們合影。（州長辦公室）
加州州長紐森（左二）在北嶺州大簽署了高等教育配套法案同師生們合影。（州長辦公室）

加州州長紐森（Gavin Newsom）6日造訪北嶺州立大學（CSUN），簽署了「大學負擔能力和入學機會立法」（College Affordability & Accessibility Legislation）配套措施，共計21項法案為高等教育計畫投資471億元，幫助加州人更有可能負擔得起大學費用和有更多機會進入大學深造。這也是美國現代史上對高等教育最大的一筆投資。

州長紐森說，「我們正在將承諾變為現實，確保學生有更多機會獲得高質量的教育機會，改變未來幾代人的進程，支持加州的創新經濟。幾十年來，加州人在世界一流的大學中茁壯成長，但並不是每個人都有類似機會，今天這種情況正在發生變化。 每個人都應該實現加州夢，我們正在消除公平差距並增加進入大學的機會，讓更多加州學生實現這些夢想。

加州州立大學總校長卡斯楚 (Joseph I. Castro) 表示，從對學生有利的經濟援助和學生住房的歷史性投資，直到對轉學途徑徹底的改革，2021年是加州公立高等教育具有里程碑意義的一年。他讚賞紐森州長展示的大膽願景，以及他對進一步改善整個加州的教育機會和成果的承諾。

當日州長簽署的21項法案分為三個部分，一，提高服務不足學生的轉學率，包括AB 928和AB111等法案；二，尋找解決學生住房危機的辦法，包括AB337和SB330等法案；三，使財務援助更容易獲得，包括AB340，AB469，SB737等法案。

紐森並且強調了471億美元的高等教育配套計畫，推動了對大學負擔能力和入學機會的重大投資，包括提供資金以增加負擔得起的學生住房的供應，擴大學生資助，支持零成本教科書計畫，為希望就讀加州州立大學（CSU）或加州大學（UC）的加州居民學生提供更多入學名額，為社區學院學生創造轉學途徑，以及為370萬兒童撥出19億元用於大學儲蓄帳戶。

總計471億美元的高等教育預算方案，表現了對高等教育的前所未有的投資水平，反映了對可負擔能力、更容易獲得相關制度、更高質量的課程、公平的結果和更有效的學位途徑的持續承諾，所有這些對於推動全州上升發展至關重要。

加州眾議員及眾議會高等教育總體規畫委員會主席伯曼 (Marc Berman)等人，也在教育法案簽署儀式上致詞。

加州州長紐森（中）在北嶺州大簽署了提高大學負擔能力和增加接受高等教育機會法案，受...
加州州長紐森（中）在北嶺州大簽署了提高大學負擔能力和增加接受高等教育機會法案，受到大學生們熱烈歡迎。（州長辦公室）

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