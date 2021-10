離家至少數周 返回尚無時間表

鑽石吧 建築安全部門向150戶康斗住戶發出撤離通知,由於影響到數百名居民的安置,鑽石吧市府近日也是急民眾所急,千方百計幫助居民安置。

鑽石吧市議會表示,如果居民是租房者,有權根據「加州 健康與安全法」第 17975-17975.10條,從房東 處獲得搬遷援助。現在就可以聯繫房東,租客可直接從房東那裡獲得搬遷費。如果他們不為房客提供搬遷協助,可盡快聯繫律師協調。

很多民眾全家居住,在短時間内難以找到臨時住所,洛杉磯縣在網址 https://housing.lacounty.gov/ 上有一個免費的在線可搜索數據庫,其中列出所有類型的出租房屋,包括經濟適用房和緊急住房。民眾也可以在周一至周五上午6時至下午5時,致電877-428-8844詢問情況,或可打626-262-4511,聯繫洛杉磯縣發展局,以瞭解與其租金範圍相匹配的可用租金。

鑽石吧建築安全部門表示,目前尚不清楚需要多少時間檢查和維修有安全問題的物業,所以很難說居民撤離之後,什麽時候可以重新回家。建築安全部門的工程師必須首先完成對每棟建築的徹底評估,屆時市政府、業主協會和公寓管理公司,將讓業主和租戶了解工程師的調查結果。初步估計居民要在外面暫住至少數周。

鑽石吧市府表示,有關此次危房撤離,市府不能向私人提供法律建議。居民如有任何法律問題或疑慮,應諮詢有執照的律師的服務,比如加州律師協會、法律服務計劃和其他組織,可查詢www.calbar.ca.gov/lrs,或致電 (866) 44-CA-LAW (866-442-2529) 。

如果居民負擔不起律師費用,可能有資格獲得法律援助團體提供的免費或低成本服務,其中包括:Legal Aid Foundation of Los Angeles - www.lafla.org;Asian Americans Advancing Justice - https://advancingjustice-la.org/;Bet Tzedek Legal Services ;www.bettzedek.org;Los Angeles Center for Law and Justice - www.laclj.org;Los Angeles County Bar Association Projects - ;www.lacba.org等。