我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

離家至少數周 返回尚無時間表

記者楊青╱鑽石吧報導

鑽石吧建築安全部門向150戶康斗住戶發出撤離通知，由於影響到數百名居民的安置，鑽石吧市府近日也是急民眾所急，千方百計幫助居民安置。

鑽石吧市議會表示，如果居民是租房者，有權根據「加州健康與安全法」第 17975-17975.10條，從房東處獲得搬遷援助。現在就可以聯繫房東，租客可直接從房東那裡獲得搬遷費。如果他們不為房客提供搬遷協助，可盡快聯繫律師協調。

很多民眾全家居住，在短時間内難以找到臨時住所，洛杉磯縣在網址 https://housing.lacounty.gov/ 上有一個免費的在線可搜索數據庫，其中列出所有類型的出租房屋，包括經濟適用房和緊急住房。民眾也可以在周一至周五上午6時至下午5時，致電877-428-8844詢問情況，或可打626-262-4511，聯繫洛杉磯縣發展局，以瞭解與其租金範圍相匹配的可用租金。

鑽石吧建築安全部門表示，目前尚不清楚需要多少時間檢查和維修有安全問題的物業，所以很難說居民撤離之後，什麽時候可以重新回家。建築安全部門的工程師必須首先完成對每棟建築的徹底評估，屆時市政府、業主協會和公寓管理公司，將讓業主和租戶了解工程師的調查結果。初步估計居民要在外面暫住至少數周。

鑽石吧市府表示，有關此次危房撤離，市府不能向私人提供法律建議。居民如有任何法律問題或疑慮，應諮詢有執照的律師的服務，比如加州律師協會、法律服務計劃和其他組織，可查詢www.calbar.ca.gov/lrs，或致電 (866) 44-CA-LAW (866-442-2529) 。

如果居民負擔不起律師費用，可能有資格獲得法律援助團體提供的免費或低成本服務，其中包括：Legal Aid Foundation of Los Angeles - www.lafla.org；Asian Americans Advancing Justice - https://advancingjustice-la.org/；Bet Tzedek Legal Services ；www.bettzedek.org；Los Angeles Center for Law and Justice - www.laclj.org；Los Angeles County Bar Association Projects - ；www.lacba.org等。

鑽石吧 房東 加州

上一則

紐森北嶺州大簽署 投資高等教育471億

下一則

危屋 鑽石吧150戶康斗限期撤離

延伸閱讀

洛縣府撥款用於搗毀羚羊谷的非法大麻種植場

洛縣府撥款用於搗毀羚羊谷的非法大麻種植場
費若：洛杉磯縣室內口罩令 擬部分解除

費若：洛杉磯縣室內口罩令 擬部分解除
場邊人語／突擊失城 電光得勝

場邊人語／突擊失城 電光得勝
南加亞裔商家疫期重創 多數財損、關閉、裁員

南加亞裔商家疫期重創 多數財損、關閉、裁員
好久不見 鑽石吧長青會200位爺奶疫後歡喜團聚

好久不見 鑽石吧長青會200位爺奶疫後歡喜團聚
改善57/60公路匯流工程啟動 鑽石吧高球場關閉17個月

改善57/60公路匯流工程啟動 鑽石吧高球場關閉17個月

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文