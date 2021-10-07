危屋 鑽石吧150戶康斗限期撤離

社區大約半數是華人住家。大家都心急如焚。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 一處多達150戶康斗的居民區，近日被鑽石吧市府城市建築安全部門貼上紅紙和黃紙，警告危險，並要求數百居民限期於10月18日之前搬出，另找地方暫住，以避免可能危及生命的安全危險。由於事發突然，包括房主和租客在内的大批居民不知所措。

被建築安全部門限期撤離的康斗，位於鑽石吧Golden Springs Dr. 23601-23665號，將近十棟建築均爲兩層康斗，周邊為大型停車場環繞；雖然臨近交通要道，但也鬧中取靜。當地居民估計，150戶住家估計至少半數是華人 和亞裔。不少人在這裡已居住近30多年年，很多居民居至少住15年以上，也有一些近年買進的華人。該住宅區在上一世紀80年代中期建成之後，數十年中全部由個人購買或再轉售，目前居民大約三分之一是住家，三分之二由房主租賃給租客居住。

「他們發布消息說我們必須在10月18日之前搬離這裏」，退休華人居民Jenny曹說，她上周出門回家，就看到門前貼了黃紙，所有鄰居的門前貼的不是黃紙就是紅紙，限期在兩周内搬家。一時間，所有住家都亂了陣脚，不知道發生了什麽，爲什麽會發生，更不知道怎麽辦才好？

據鑽石吧市建築安全部門表示，他們是在9月22日接到該物業的房主協會提供一份安全報告之後，認爲事態嚴重而且非常緊急，才發出限期撤離通知。提供安全報告的是房主協會聘請的Khatri International工程安全公司，其對該批物業進行了全面檢查，調查結果得出結論，需要修整整個建築群。

鑽石吧市建築安全部門給該批物業的一份通告中表示，要求居民撤離的部分原因是該物業的所有建築物都存在結構性危害，包括地基損壞或不足，這一缺陷可能對人身安全造成威脅。此外，由於未能將建築材料保持在良好和安全狀態，也導致該批物業所有建築物的材料保護有缺陷，並直指該建築群受到白蟻嚴重危害。

鑽石吧市議員周柏華6日表示，事實上早在2017年5月， 該批物業的房主協會（HOA）就找工程師對建築進行安全檢查，當時的報告已得出類似結論，說物業結構不安全；2019年物業的房主協會再次請請有關安全部門評估，結果顯示安全問題還是存在。但不知什麽原因，這些問題一直沒有解決，沒人對建築進行修正。大約兩三周之前，該物業的房主協會再次請安全公司評估，結論是該物業的安全已到了危險地步。所以房主協會馬上聯絡市府，並將安全危險報告呈交鑽石吧市府建築安全部門。 這處由將近十棟康斗組成的社區，20世紀80年代中期開始使用。（記者楊青攝影）

周柏華表示，市府上周四向居民發出限期撤離通告，是在同意安全報告的基礎上，以居民的生命安全為優先考量後做出。

目前鑽石吧建築安全部門向該物業發出了紅色和黃色兩種標簽，二樓全部貼上表示「高風險」的紅紙，一樓貼「中等風險」黃紙。所有居民都限期在18日之前撤離， 一旦撤離，紅紙房屋居民不得重新進入，直到市府認為這些單元安全無虞；黃紙單元居民可以重新進入，但只能做取回個人物品等短暫停留。再此期間，工程師和檢查員將實地評估和測試所有相關領域，並確定需要進行哪些維修。 鑽石吧一處多達150棟康斗的居民區，近日被鑽石吧市府城市建築安全部門貼上紅紙和黃紙，警告危險，數百居民限期在10月18日之前搬出，另找地方暫住，以避免可能危及生命的安全危險。（記者楊青／攝影）

在5日的鑽石吧市議會的例會上，該物業的部分居民前往市議會瞭解情況，同時和市府協商，看看建築的危險程度，市府的限期是否還有緩和餘地。 將近十棟建築均爲兩層康斗，周邊為大型停車場環繞，雖然臨近交通要道，但也鬧中取靜。（記者楊青／攝影） 社區設備齊全，有公共洗衣房、游泳池、小花園、兒童游樂區等。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧市府表示，居民可以嘗試向房東協會尋求幫助。根據加州健康和安全法，居民有權從業主那裡獲得福利，這些福利包括該地區兩個月的公平市場租金，以及支付公用事業服務押金的金額。尤其是租賃該物業居住的房客，可以向房東請求幫助。而普通的住家，可以向房東協會請求幫助。據居民表示，該物業每月的HOA物業管理費為325元。

鑽石吧市府同時鼓勵擁有並住在該物業的居民，查看其房屋保險 單或聯繫保險公司，以了解他們的保險範圍是否包括支付臨時生活費用的援助。