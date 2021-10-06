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杭廷頓灘原油外洩 集體訴訟向休士頓能源公司求償

編譯組／綜合報導
南加杭廷頓灘外海原油外洩，店家與居民正式提告。（Getty Images） （FOX）
南加杭廷頓灘外海原油外洩，店家與居民正式提告。（Getty Images） （FOX）

南加杭廷頓灘（Huntington Beach）日前發生大量原油外洩事件，12萬6000加侖原油漏出，對環境造成嚴重傷害，除了鳥魚大量死亡，海灘遭受嚴重汙染，濕地生態更恐因此難以復原。一名DJ公司的老闆Peter Moses Gutierrez Jr.向休士頓的Amplify Energy提出集體訴訟，洛杉磯聯邦地院4日晚間表示已經受理，成為事件以來第一件成案的求償訴訟。

汙染事件據稱是因鑽油平台作業失誤而導致原油大量外洩，離事發地點僅6浬的杭廷頓灘首當其衝。因為大量戲水民眾身體不適，杭廷頓灘市長卡爾（Kim Carr）宣布無限期關閉海灘，時間可能達數周甚至數月。除了居民生活受到影響，當地店家更是首當其衝，Pacific Airshow活動突然喊卡，受損店家的集體訴訟也因此出現。

Peter Moses Gutierrez Jr.的委任律師強調，公司一直都在杭廷頓灘舉辦活動，現在海灘因為事故停止對外開放，因此他的生計遭受嚴重影響，而且他與其他居民也可能受到健康傷害。針對Amplify Energy與分公司Beta Offshore的民事訴訟，除了要求金錢賠償、立即補助、應對費用，還有長期健康監測。

律師表示，不論是墨西哥灣的BP原油外洩事件，或是這次杭廷頓灘的事件，都對民眾造成傷害，更別提動物、環境，影響時間甚至可能長達數十年。同時，雖然初步數據顯示約12萬加侖原油外洩，但是未來可能發現更多，這對商家與其家庭都將造成長遠衝擊。律師強調，這起事件只是石油業造成的諸多事件之一，但是絕對不會是最後一件，因此要和杭廷頓灘居民合力提出訴訟，要求業者負責到底。

海岸防衛隊指出，目前已經派出14艘艦艇以1000碼的距離環繞包圍汙染區，5360呎的攔網已經設置完成，約3150加侖已經回收。聯邦檢察官辦公室表示，司法調查人員已經開始調查刑事罪責。

 

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