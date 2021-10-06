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費若：洛杉磯縣室內口罩令 擬部分解除

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

南加洛杉磯縣新冠肺炎疫情形勢向好，病毒感染率持續下降，新冠疫苗注射數量緩步增加，其原因或與將實施的接種辦法有關。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）5日表示，可以預見民眾在多數室內場合可以解除戴口罩命令。據統計，5日洛縣新增新冠肺炎感染死亡35例，新增感染者964例。

不過，取消戴口罩命令還要依據實際情況，比如病毒感染率下降、疫苗接種範圍更廣，不再出現更具毒性的新變種病毒等。

費若5日在縣政委員會議上表示，當在6月實施戴口罩強制令時，確實是為了避免病毒傳播，而且大家意識到需要增加另一個保護屏障。現在看來，這是一個正確決定。但當病毒傳播率走低時，而且接種疫苗範圍擴大，保留在任何場合戴口罩顯得沒有必要。但假如出現更具傳染力的病毒變體，就需要更加保護自己。

她指出，希望在社區病毒保持較低傳播，而且更多人接種疫苗，如此就可在人們常光顧地方解除戴口罩命令，關鍵是更多人接種疫苗。目前尚不清楚什麼時候可以解除口罩令，從目前看還需要一段時間。而戴口罩命令或維持在學校低年級，尤其是12歲以下尚未有資格接種疫苗孩童群體。費若也指出，強制戴口罩令也可以維持在大型活動場合，因無法一一確定參與者接種疫苗狀況。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，許多人想知道今年冬季是否可能出現感染病例突增情況，或者更加惡化。她認為，隨著接種疫苗範圍日益擴大，未來疫情走勢會有所不同。

費若也表示，在疫苗接種率較低社區，仍存在病毒感染率較高情況。非裔居民較比其他族裔，接種率較低，尤其是年輕群體。

洛縣將於本周四（10月7日）開始在酒吧、釀酒廠、啤酒廠或酒莊工作人員或常客當中實施強制接種疫苗，但年輕人群體仍對接種疫苗存在偏見。同樣在當日生效的規定還有，1萬人或更多參與者的室外活動，參與者須出示疫苗接種證明，或72小時內COVID檢測陰性文件。

費若表示，截至9月30日洛縣符合接種疫苗資格民眾，至少接種一劑疫苗比例是78%，完全接種疫苗比例是69%。

洛杉磯縣自疫情開始至今，總計死亡2萬6195例；總計感染者146萬4793例。據州府統計，5日感染入院患者748例，較比前日768例下降，218例在加護病房（ICU），前日是227例。

疫苗 口罩 洛縣

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