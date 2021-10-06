巴沙迪那玫瑰7公主 2亞裔美少女入選
洛杉磯縣巴沙迪那玫瑰花車大遊行組委會，4日公布了2022年「玫瑰公主團」（Tournament of Roses Royal Court）名單，七位美少女中有兩名亞裔。
依照傳統，玫瑰公主團揭曉儀式在巴沙迪那玫瑰宮（Tournament House）南草坪舉行，本屆玫瑰花車遊行組委會主席米勒（Bob Miller）宣讀了七名玫瑰公主名單，她們是Jeannine Briggs（John Marshall高中），Nadia Chung（La Cañada高中），Ava Feldman（South Pasadena高中），Abigail Griffith（Pasadena高中）、Swetha Somasundaram（Arcadia高中），McKenzie Street（Flintridge Sacred Heart高中），Jaeda Walden（La Cañada高中）。
七名玫瑰公主從25位決賽者脫穎而出，她們將作為玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使，在未來三個月內，訪問社區老人中心、兒童醫院、輕軌車站等，參加大約150項社區服務，增強聯繫回饋社會，並將友誼和真善美帶給千家萬戶。
玫瑰花車組委會介紹，今年有來自巴沙迪那地區24所高中的12年級女生參與初選，通過對她們的公眾演講能力、學業成績、青年領導能力，以及社區和學校參與度的考評，最終選出玫瑰七公主。除了擔任社區代表外，她們每人還將獲得7500元教育獎學金。
玫瑰組委會網站稱，2022年玫瑰皇后加冕禮將於10月26日在玫瑰宮南草坪舉行。
2022年1月1日元旦將舉辦第133屆玫瑰花車大遊行，和第108屆玫瑰碗足球賽，屆時「玫瑰公主團」將和數十萬觀眾見面。
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