南加華人區時髦女賊專偷包裹 雙臀走光也不在意

這名女性打扮時髦火辣，粉紅色頭髮，戴著口罩，身穿肉色緊身超短裙和黑色鞋子，曲線畢露。（讀者提供）

華人 區時髦女賊求財心切，露雙臀也顧不上。近日在南加 華人聚集的城市發生包裹盜竊案件，一名打扮入時，身穿超短裙的年輕女賊，堂而皇之的步入公寓前廳拿走包裹，且為拿包裹，無視衣服走光露出雙臀，如此求財行徑，令人瞠目。

影音來源：本報記者

近日在南加華人聚居城市一處公寓發生包裹盜竊案，該公寓的監控錄像拍攝下作案經過；9月24日下午1時左右，快遞公司將兩個包裹放在公寓一樓前廳的郵箱下面。沒想到在一個小時後，一名年紀在20歲左右的非裔女性，從外面走進前廳。這名女性打扮時髦火辣，粉紅色頭髮，戴著口罩，身穿肉色緊身超短裙和黑色鞋子，曲線畢露。只見她神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。因為動作幅度大，導致超短裙走光，露出雙臀也不在意，一心只想抱著別人的包裹離開。

華人區時髦女賊求財心切，露雙臀也顧不上。（讀者提供）

該公寓經理表示，這個女賊不是第一次來這裡偷包裹，之前已發生過幾次。她來這邊的時間不固定，感覺是順路過來偷一偷，每次作案都像拿自家東西一樣坦然。因為加州 的47號提案，不滿950元的盜竊都是輕罪，所以失主也都不願意去報警。不過他已將女賊影像打印出來，貼在前廳，提醒大家注意。

這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

華人孫小姐最近包裹也接連被偷，她說，疫情期間網購增加，感覺包裹丟失頻次也增加。她所住的公寓門口時常堆放多個包裹，因為不是那種帶鐵門的封閉小區，來往人員比較複雜。快遞有時把包裹放在一樓，有時會放在樓上住戶家門口，所以有些包裹她懷疑是外面人拿走的，有些是同樓層鄰居拿走。

現在治安每況愈下，偷包裹如同家常便飯，自有良民買單。（讀者提供）

有的包裹丟失可聯繫賣家賠償補貨，但有的則未必能獲得補償，加上一些信用卡接連取消購買保護政策，自己要承擔金錢損失。現在治安每況愈下，真是良民買單。