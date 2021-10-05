南加亞裔商家疫期重創 多數財損、關閉、裁員

疫情期間亞裔商家遭受打擊較其他族裔嚴重。(洛杉磯亞洲商業協會臉書)

根據洛杉磯加大 新聞政策簡報（UCLA policy brief），至2021年4月，南加州 極大部分亞裔 擁有的企業歷經財物損失、關閉或裁員，其中許多難以獲得州、聯邦或地方援助。

部分原因歸咎於業主年紀漸長、語言障礙、缺乏實際訊息等。

這項簡報，基於洛杉磯亞洲商業協會（Asian Business Association of Los Angeles）在2021年四個月進行的一項調查數據，調查結果由亞洲商業中心、洛杉磯加大社區知識中心與洛杉磯加大亞美研究中心發布。

研究人員向南加州400多名包含製造、零售、運輸、專業服務、餐飲與醫療保險等亞裔企業主進行調查，詢問疫情造的影響。

約60%受訪者表示，疫情帶來巨大負面影響。相比之下，美國人口普查局1月進行的小企業調查，只有不到40%的加州企業報告因疫情帶來巨大負面影響。兩者調查均以人口普查局問卷為藍本。

在亞洲商業協會調查中，近三分之一亞裔企業稱，他們的營運能力下降50%以上。所謂營運能力，是衡量企業在現實條件下可進行最大營運量指標，包括疫情期間公司雇用能力，替員工提供防護用品、強制保持社交距離與轉換為線上銷售商品等能力。

洛杉磯加大教授，鄰里知識中心主任（Center for Neighborhood Knowledge）鄧道明（Paul Ong）說，「雖然部分公司能通過轉向線上銷售減少損失，但年紀較大的業主稱他們很難實現這種轉變。年輕業主表示，當他們試圖獲得紓困金時，面臨資格障礙。」

根據調查，亞裔企業申請並獲得資金保護計畫援助比例，低於加州整體企業平均。原因包括受訪者語言障礙、缺乏公共實體有效訊息等。

根據人口普查局調查，約74%的加州企業獲得薪資保護援助，但亞裔商業協會調查，只有63%亞裔企業獲得此援助。

接受調查企業中，四分之三屬於移民所有，近半數業主為女性。一半年齡在35歲至54歲間，約三分之一年齡在55歲以上。受訪者大部分來自中國、菲律賓、日本、韓國與越南。