加州學童接種才能上課 醫師批政治決定

FOX電視台報導，加州醫師赫瑪蒂（Houman Hemmati，圖右）4日對加州州長紐森針對學齡兒童的疫苗要求提出警告，稱其政策「不是基於臨床證據」，而是受到政治推動。（FOX電視台截圖）

FOX電視台報導，加州 醫師赫瑪蒂（Houman Hemmati）4日對加州州長紐森 （Gavin Newsom）針對學齡兒童的疫苗 要求提出警告，稱其政策「不是基於臨床證據」，而是受到政治推動。

紐森上周宣布，所有符合條件的12歲以上兒童，需接種疫苗後才能上課。它不允許用病毒檢測作為替代方案。

這項新政策，只會在食品暨藥物管理局（FDA）在特定年齡段兒童注射疫苗上，加蓋官方批准印章後才能實施。

此政策的施行，使加州將成為第一個要求符合條件兒童接種疫苗後，才能上學的州。

「州長做出這項決定，基於對政治的個人信仰」赫瑪蒂在FOX電視節目「福克斯與朋友第一」（Fox & Friends First）上說。

「作為醫師，我被教導的一件事，是我們都應遵循醫學證據，不僅擴展至醫患關係，還需擴展到政策。若這些都沒完成，我們會做出輕率決定，無視現有證據。」

根據赫瑪蒂說法，自疫情開始以來，加州約35名兒童死亡，雖然需防止這一數字攀升，但他也強調青少年死於其他領域的重要性。

「查看基於其他原因導致兒童的死亡人數，您會發現有很多原因，如自行車事故、溺水、中毒、自殺、吸毒過量、槍擊等，因這些原因死亡的人數更多。」