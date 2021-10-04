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南加聯合音樂會 祝賀雙十慶典

【洛杉磯訊】
聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）
聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，南加州中國大專院校聯合校友會和南加州音樂學會，10月3日(周日)下午在洛杉磯華僑文教中心共同主辦一場聯合音樂會。當天節目精彩紛呈，現場觀眾掌聲不斷。

聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）
聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）

南加州音樂學會中華國樂團合奏《梅花》緩緩拉開音樂會序幕，隨後是大專合唱團的《秋蟬》、《Love Changes Everything》，音樂會在高雅莊重的氛圍中開啟。朱鴻千的《望春風》笛子獨奏、項勤的《山鄉春早》高胡獨奏，搭配上唐艷文的揚琴伴奏，悠揚動聽、如泣如訴，加上閃亮登場的京曲古典舞《脊梁》，令音樂會演繹了豐富的東方音樂元素，讓觀眾沉浸其中，享受疫情期間難得的音樂盛典，大專合唱團全體團員大合唱更是將音樂會推向高潮。

聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）
聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）

當天節目豐富多彩，演員陣容強大，尚有黃其嘉的女高音獨唱，唐艷文的揚琴獨奏，馮盈的台語金曲，嚴偉康、吳子偉的男聲獨唱，更有國樂三重奏、舞蹈《歡樂的節日》等等。混聲大合唱《龍的傳人》深情演繹海外僑胞對中華民族的深厚情感，國樂合奏由顏文雄改編的《喜洋洋》，表達了人們對於美好生活的祝福。最後所有觀眾起身站立，與合唱團共同演唱《中華民國頌》，全場氣氛熱烈，以此宣布音樂會圓滿成功閉幕。

聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）
聯合音樂會，慶祝中華民國110年雙十國慶。（本報記者／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境致辭說，正值雙十國慶，希望用和諧的音樂促進一個和平穩定的社會，確保中華民國長久的自由民主。

大專聯合校友會會長郭文斌表示，這場聯合音樂會是為慶祝中華民國110年的生日舉辦，希望藉助動聽音樂、優美舞蹈，撫慰僑胞思念家鄉的心，並藉助音樂舞蹈與2300萬台灣同胞，共同祝賀中華民國110年生日快樂。

南加州音樂學會副會長黃其嘉說，會長顏文雄不幸中風，她不得不挑起此次音樂會重任，為慶祝中華民國雙十國慶，音樂會以輕鬆愉快喜樂主題表達祝福之情，國慶音樂會至今已舉辦20多屆，要一直傳承下去。

此次音樂會由史迺麗主持，邀請眾多嘉賓參加，包括處長黃敏境夫人，洛僑中心主任張皓鈞、羅省中華會館副主席李金生、監事長鄺松齡、世界越棉寮華人社團聯合總會諮詢主委梁永泰、越柬寮華人團體代表羅明、客家聯合會前會長江瑞瀛、亞凱迪亞市長戴守真、副市長鄭博仁、羅斯密市長勞朱嘉儀、聖蓋博市長廖欽和、副市長丁言愉等。

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